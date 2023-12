Egyre több településen indul el az adventi ablaknyitogatás. A szívmelengető, szép kezdeményezés lényege, hogy advent idején minden este másik otthon ablakában jelenik meg az épp aktuális szám jelezve, hogy hány nap van még karácsonyig. Ezek a kidíszített, kivilágított ablakok pedig minden esete sétára csábítják a környékben élőket, hogy közösen csodálják meg a már-már művészi alkotásokat. Vannak, olyan települések, ahol az adventi ablaknyitogatást szerény vendéglátással is összekötik. Teával, forralt borral, pogácsával kínálják a látogatókat, hogy ezáltal is erősítsék a helyi közösséget. Kiváló alkalom arra, hogy a környékben élők jobban megismerjék egymást. Nálunk a félegyházi, Bankfaluban is elindult ez a kezdeményezés. Bár az ablakdíszítésből kimaradtunk, de az esti sétákat semmikép sem szeretnénk kihagyni.