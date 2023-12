A gyerekek elsősorban az ajándékok miatt várják a karácsonyt. A szülők természetesen boldoggá szeretnék tenni őket, így nem sajnálják a pénzt a divatos játékokra, csecsebecsékre. Nemcsak csemetéjük boldog mosolyára, felhőtlen kacagására vágynak, hanem abban is reménykednek, hogy a méregdrága szerkezetek hozzájárulnak gyermekeik fejlődéséhez.

A szándék kétségkívül jó, ám legtöbb esetben pontosan az ellenkezőjét érik el vele, a modern kütyük egyebek között megfosztják a gyermekeket a kreativitás lehetőségétől. Gyakorló nagypapaként nekem is szembesülnöm kellett azzal, hogy kis unokám fanyalogva tolta el magától a méregdrága ajándékokat, akadt olyan is, amiről egyszerűen nem vett tudomást. Jobban érdekelte a dobozok csomagolása, mint annak tartalma. Az idén már körültekintőbben keresgéltem, szem előtt tartva, hogy ne vigyem túlzásba a vásárlást, hiszen elég egy hasznos, biztosan örömet okozó ajándék. Ügyletem arra is, mivel időközben megszaporodott a család, ne robbanjon ki „testvérviszály” szenteste a karácsonyfa lábánál. A választás végül a csilli-villi autó, vagy fodros szoknyás baba helyett a társasjátékra esett, arra gondolva, hogy sokat taníthat nekik, például türelmet és azt, hogy jól kezeljék a vereséget.

A karácsony a szeretet ünnepe, a legnagyobb ajándék, hogy a mesésen feldíszített fenyőfa tövében boldogságban és örömben töltsük el az időt. Az ajándékoknak pedig nem muszáj drágának lenniük. Értéküket nem az áruk adják, hanem a szeretet, amit jelképeznek.