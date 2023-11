Van 900 ezer olyan honfitársunk, aki véletlenül se próbálja ki ezt a kihívást. Ők az RMA-k, vagyis a Rendes Magyar Alkoholisták – ezt egy idehaza jól ismert magyar orvos, Zacher Gábor fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy sokan novemberben alkoholmentes heteket kívánnak tartani. A lakosság tíz százalékánál ugyanis az alkoholmegvonás miatt kialakulhatnak az elvonási tünetek. Egy részük, 3–5 százalékuk akár bele is halhat ebbe a folyamatba.

Az, hogy vannak alkoholisták egy országban, sajnos természetes. Az már azonban elgondolkoztató, hogy a lakosság tizede ide tartozik. Ez a szám óriási. Hogy ki miért lesz szenvedélybeteg, az egy óriási téma, könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik ezzel a kérdéssel. A problémának rengeteg oka van. Van, aki elvált és nem tudta feldolgozni. Van, aki elvesztette a munkáját, vagy akár a lakását, és képtelen kikecmeregni a helyzetből. Van olyan ember, aki ezt látta a családjában, így ez a minta a mértékadó számára. A helyzetek ismertetését órákon át lehetne folytatni.

Ami biztos: a szenvedélybetegség nem válogat. Magasan képzett értelmiségi éppúgy szenved tőle, mint a nevét helyesen leírni képtelen ember is. Az alkoholizmus népbetegségnek számít a polgári demokráciákban, éppúgy, mint a kevésbé polgárosult országokban, mint amilyen Oroszország vagy például Belorusszia is. Az első húsz nagyivó országai közé tartoznak a jóléti világ olyan neves államai is, mint Franciaország, Finnország vagy akár Ausztrália. Ebben a társaságban foglalunk mi, magyarok helyet. Létezik olyan világlista, amelyen a nyolcadik helyen állunk, de olyat is láttam, ahol mi vezetjük ezt a szomorú sort. A gond az, hogy a rendszerváltás előtt is a nagyivó országok közé tartoztunk. Azóta a helyzet nem sokat változott.