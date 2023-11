Izland és a közel négyezres lélekszámú Grindavík hetek óta a nemzetközi sajtó figyelmét élvezi. November 11-én a Reykjanes-félszigeten fekvő települést evakuálták az izlandi hatóságok a földrengések és egy lehetséges vulkánkitörés miatt. Az már csütörtöki fejlemény, hogy felfüggesztették a szükségállapotot, miután a szakemberek szerint jelenleg alacsonyabb a vulkánkitörés veszélye a településen. A riasztást veszélyhelyzeti szintre csökkentették, így Grindavík lakosai egy rövid időre visszatérhettek az otthonaikba a szükséges dolgaikért. A veszély azonban továbbra is fennáll, az Izlandi Meteorológiai Hivatal szerint még túl korai előrejelzéseket adni, de továbbra is megvan az esély egy vulkánkitörésre, elsősorban Hagafell és Sylinargell hegyek között, Grindavíktól északra. A szakértők szerint az elmúlt napokban lassult a földkéreg alatti magma emelkedése, ezzel szemben viszont Sylingarfell térségében gyorsult.

Az előzményekről érdemes tudni, hogy november 10. óta több ezer földrengést regisztráltak a Reykjanes-félszigeten, és attól tartottak a szakemberek, hogy az évtized legnagyobb vulkánkitörése sújthatja a térséget. A számítások szerint Grindavíkot, a turisták körében népszerű Kék Lagúnát vagy a közeli hőerőművet is elérhette volna a lávafolyam egy kitörés során – ezért is rendelték el korábban a szükségállapotot. Az izlandi hatóságok múlt héten jelentették be, hogy a Svartsengiben működő geotermikus erőmű és a Kék Lagúna körül egy védőgátat építenek az esetleges lávafolyam ellen, így védve azokat.

Vulkánkitörés szerencsére egyelőre nem történt a térségben, de az aggodalom részben nem volt hiábavaló: a több ezer földrengés komoly károkat okozott az ingatlanokban és az infrastruktúrában egyaránt. Számos videófelvétel keringett az interneten, melyek abszolút megállták volna a helyüket egy hollywoodi katasztrófafilmben: düledező házak, leszakadt vezetékek, hatalmas hasadékok, kettényílt utak, gőzölgő repedések mindenfelé.

Izland az eurázsiai és észak-amerikai tektonikus lemezeket egymástól elválasztó hasadékon, az Észak-Atlanti-hátságon fekszik, így nem csoda, hogy Földünk egyik legaktívabb területe földrengések és vulkanikus események szempontjából. Izlandon egyébként 33 aktív vulkánrendszer található, azaz Európában a legtöbb, és átlagosan minden negyedik-ötödik évben történik vulkánkitörés. A Reykjanes-félszigeten legutóbb – egy hosszabb szünet után – a Fagradalsfjall tűzhányó közelében történt három kitörés: 2021 márciusában, 2022 augusztusában és 2023 júliusában. De mi, innen a Kárpát-medencéből talán az Eyjafjallajökull 2010-es kitörésére emlékezhetünk, ami gyakorlatilag totális káoszt okozott az egész európai légi közlekedésben, így hazánkban is.

A szakemberek szerint borítékolva van a következő nagy vulkánkitörés Izlandon, a kérdés csak az, hogy ez mikor következik be, és hol?