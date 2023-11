A ködös, borongós esős novemberben egy-egy jó hír annyira fontos, mint egy pohár víz az eltévedt vándornak a Szahara közepén. A pénzromlás mértéke egy számjegyű lett októberben, 9,9 százalék. A Magyar Nemzeti Bank egyik szakembere mondta egy konferencián, hogy az inflációval nem könnyű megküzdeni. Olyan ez, mint amikor egy túlsúlyos ember száznegyven kilóról le akar fogyni nyolcvanra. Az első negyven kiló még csak-csak leolvad, de a maradék leadása, az az igazi kihívás. De meg lehet csinálni.

Mi most ennél a második ütemnél tarthatunk az elemzők szerint. A sikeres utat megtaláltuk, és az is biztató, hogy az Európai Unió tagországainak az átlagos inflációs szintje három százalék alatt van. Mivel mi is az unió tagjai között vagyunk, ezért jó eséllyel mi is elérjük az áhított alacsony szintet valamikor. Ez az érem egyik oldala. A másik pedig az, hogy kevesebbet ér a fizetésünk a boltban, amikor vásárolni megyünk, mint például három éve. A kormány erre is gondolt. A napokban döntött arról, hogy a minimálbér összegét nettó 154,3 ezer forintról 177,4 ezerre emelte. A garantált bérminimum összegét pedig nettó 216.8 ezerre módosította. A legjobban a legalább középfokú végzettséggel rendelkező 25 év alatti fiatalok jártak. Ők ugyanis nem fizetnek személyi jövedelem adót. Így az megmarad náluk.

Így egy 18 éves fiatal tisztán 265 ezer 690 forintot kap majd a számlájára. Ez a mi vármegyénkben nem számít rossz fizetésnek. Közelít ugyanis a fizikai dolgozók átlagához. Most már csak abban kell reménykednünk, hogy amilyen gyorsan jött az inflációs cunami, olyan gyorsan távozik is. Béremelés ugyanis csak egyszer van egy évben, csak egyszer van a legtöbb munkahelyen.