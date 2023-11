Korántsem a legrózsásabb a magyar–bolgár viszony a gáztranzitdíj emelése miatt, ami komoly érvágást jelenthet a magyar félnek. A politikai csörte mellett, most a Bulgária–Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtező körüli hercehurca szolgáltatott témát.

Szófia, Plovdiv, Kardzsali városok nevei keringtek a hírekben a lehetséges helyszínek között. Mindez pár nappal egy olyan mérkőzés előtt, ami a vendég piros-fehér-zöldek számára bír nagyobb téttel, hiszen egy pont megszerzése már a kontinensbajnokságra való kijutást jelentené a magyaroknak.

Hogy mindez a pszichikai hadviselés része volt-e, nem tudni, de a bolgár szövetségnek minderre aligha van energiája. Mindenesetre totális a káosz a bolgár fociban, ahol a saját szövetség kérésére, zárt kapuk mellett kell megrendezni egy válogatott mérkőzést. A bolgár foci nemzetközi szinten is bizonyító klasszisa, Dimitar Berbatov véleménye is igen lesújtó a hazája labdarúgásának irányítóiról: „…a szövetség valójában elrejti a nemzeti csapatot a szurkolók elől, ellopja tőlük a futballt. Hozzá nem értés, tudatlanság, az erkölcs és a profizmus hiánya, korrupció – a napnál is világosabban látszik.”

A Magyar Labdarúgó-szövetség is közleményt adott ki, miután kedden eldőlt, hogy mégis Szófia lesz a csütörtöki mérkőzés helyszíne. „…egyértelműen ki kell mondani: amit a rendező szövetség művelt az elmúlt hetekben, példátlan, teljes mértékben indokolatlan és súlyosan sportszerűtlen. Még egy családi nyaralást sem lehet így megszervezni, nemhogy egy komoly téttel bíró, emberek sokaságát érintő és milliókat érdeklő nemzetközi labdarúgó-mérkőzést.”

Hogy belebukik-e a bolgár szövetség a botrányba, legyen az ő belügyük. Sajnos, a meccsen nem lehetnek ott azok a magyar szurkolók sem, akik korábban nem kis anyagi áldozatot hoztak, hogy a helyszínen drukkolhassanak. Miattuk is nagyon fontos lenne a magyar siker, meg aztán kijutni az Eb-re is örömünnep lenne.