Három koncertet hirdetett meg egy fiatal énekes a stábjával a budapesti Puskás Stadionban jövő tavasszal. A neve Azahriah, aki Baukó Attila néven született 2002 januárjában. Megvallom, korábban nem hallottam a nevét. Az idősebb generáció egy része, akárcsak én, a mostani jegyvásárlási őrület kapcsán ismerte meg ezt a különös nevet. Mi is történt? Az előadó eredetileg két koncertet tervezett a múlt héten, de az érdeklődés akkora volt, hogy az elektronikus jegyvásárlási csatornák lefagytak néhány órán belül. A sikeren felbuzdulva egy harmadik fellépést is bevállalt a fiatalember. Ilyen még nem volt Magyarországon. Mármint olyan volt, hogy egy stadiont megtöltött egy-egy jó nevű együttes. Olyan azonban nem, hogy egymás után három fellépést is meghirdetett volna, nyilván a közönség igénye alapján egy énekes. A jelenség azért is figyelemre méltó, mert két éve kezdett koncertezni a 21 éves sztár, a népszerűsége úgy terjed mint a futótűz. Többnyire az úgynevezett Z generáció imádja, akik 1996-2012 között születtek. Meghallgattam a számait, érdekesek. Különböző zenei stílus elemei keverednek egyes számaiban latin amerikai beütéssel a produkcióiban. A nézettség hatalmas: 10-30 milliós letöltéseket regisztrált a YouTube. Nem csak a dalok, de a 21 éves sztár neve is különleges. Azahriah annak a Júda királyságnak volt a királya úgy 2800 éve, amely a mai Jeruzsálem területét is magába foglalta. A régi uralkodóról keveset tudunk. A mai sztárunkról annál többet. Komoly tervei vannak, meg akarja hódítani a könnyűzenei világot. Úgy legyen, akkor ő lesz ebben az évezredben az első világsztárunk.