Szigorúan tilos és veszélyes vezetés közben mobilt használni, ennek ellenére nagyon sokan küldözgetnek üzeneteket útközben. A felmérések azt mutatják, hogy a sofőrök csaknem harminc százaléka hagyja figyelmen kívül az ide vonatkozó szabályt, több tízezres bírságot kockáztatva. A pénznél jóval fontosabb a saját és mások testi épsége. Ahhoz, hogy megtörténjen a baj, három másodperc is elegendő. Egy üzenet elolvasásához öt másodpercre van szükség, ami azt jelenti, hogy a sebességtől függően, akár 120 métert vezethetünk vakon.

Akadnak olyanok is, akik nem csak olvassák a bejövő sms-eket, hanem válaszolnak is az üzenetekre. Annak ellenére teszik mindezt, hogy vélhetően tudatában vannak azzal a ténnyel, hogy ha vezetés közben kezükben tartják a telefont a balesetveszély a becslések szerint négy-ötszörösére növekszik ahhoz képest, mintha kihangosítón tennék ugyanezt. Az üzenetküldés akár huszonháromszorosára is növelheti a kockázatot.

A legveszélyesebb talán mikor a mobilozás a gyorshajtással párosul. Az ilyen sofőr mellett ülni, nem éppen a legkellemesebb érzés, amit egy alkalommal nekem is volt szerencsém megtapasztalni. Az úriember az autópályán százhatvannal suhanva folyamatosan nyomkodta készülékének gombjait. Nem vagyok éppen egy félős típus, de abban az egy órában, míg célba nem értünk, bizony több alkalommal megcsillant a veríték a homlokomon. Két alkalommal azt is felajánlottam, megfogom a kormányt, míg befejezi az üzenetváltást, nehogy baj legyen. Felvetésemre azt a választ kaptam: Ilyen sebességnél teljesen mindegy!

Sajnos az elrettentő esetek sem győzik meg az embereket arról, hogy az autóban való telefonozás veszélyes. Ha figyelmen kívül is hagyjuk a törvényi tiltás, mielőtt üzenetolvasásba, vagy sms írásba kezdünk vezetés közben, érdemes átgondolnunk, hogy egy üzenet megérhet-e egy emberi életet.