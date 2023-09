Örömmel fogadtam Kocsis Máté kormánypárti frakcióvezető józan és józanságra intő szavait a napelemek szaldós elszámolásával kapcsolatban. A frakcióvezető arra kérte Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy állítsák vissza az éves szaldót a már telepített napelemmel rendelkező háztartások esetében. Kocsis Máté arra hivatkozott, hogy ne vegyék el azt a már megszerzett jogot arra nézve, hogy 10 évig éves szaldós elszámolást élvezzenek a napelemesek.

Bevallom, nemcsak a jogbiztonság tekintetében voltak aggályaim a bejelentéssel kapcsolatban, hanem mint napelemes, keményen a pénztárcámba is vágott a döntés. Ahogy a többi csaknem 220 ezer napelemesnek is. Mint ahogy az országos sajtón végigsöpört a hír, a miniszter egy közösségi videómegosztó oldalon jelentette be a hírt, hogy az éves elszámolásból havi szaldóba kerülnek azok a napelemesek, akiknek eredetileg az előzőről szól a szerződésük. Akik napelemet telepítettek mind nagy döntést hoztak, mielőtt belevágtak a befektetésükbe, és komolyan számoltak, hogy a sokmilliós beruházásuk mikor és hogyan térül meg. Mert a napelem egy befektetés, és azt várjuk tőle, hogyha invesztálunk, legyen is megtérülés. A havi elszámolás nagyon kinyújtotta, vagy éppen lenullázta volna ezt a megtérülést. Nem mondom, hogy nem forrongott bennem a düh azért, mert lett volna jobb helye is annak a pénznek, amit belefektettem.

És mert átverve éreztem magam, mint hozzávetőleg félmillió társam országszerte, ráadásul éppen akkor, amikor az energiabiztonság, és az energia ára kardinális kérdés a családoknál. Bízom benne, hogy a miniszter meghallja Kocsis Máté javaslatát és újragondolja ezt az igazán érthetetlen, irracionális döntést. Annak mindenesetre örülök, hogy nem nekem kellett üzennem neki, mert gyanítom azzal nem sokra mentünk volna. Egy frakcióvezető hangja mégis erősebb, mint az enyém.