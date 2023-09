A szüret legfinomabb ajándéka a must, és azt hiszem nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy ez a méltán népszerű nedű sokunk kedvenc itala.

Ez az értékes, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag innivaló segít az immunrendszerünknek felkészülni az évszakváltozással járó megterhelésre. Sőt még a kalóriákat számoló hölgyek is jól járnak vele, ugyanis a kipréselt szőlő leve kevés kalóriát, viszont sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. 1 deciliter színmustban körülbelül 104 kcal energia, 1 gramm zsír és 1,4 gramm rost található. Nos, erre az információra én is felkaptam a fejem és szőlőbirtok híján a minap „mini-szüretet” rendeztem itthon, a konyhában.

Szőlőpréssel sem rendelkezem, de ez sem tántorított el attól, hogy friss és illatos mustot készítsek otthon. A végén pedig igazi családi ünnep kerekedett a rögtönzött must készítésből. El is határoztuk, hogy legközelebb egy igazi szüreten is rész veszünk majd, ugyanis – bár a nagyobb gazdaságokban géppel szüretelnek már – szerencsére hazánkban még ma is sokan ápolják ezt a hagyományt.