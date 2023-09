A minap kaptam egy levelet a biztosítótól, amelyben közlik, hogy jelentősen megemelték a kötelező biztosítás összegét. Bónusz 10-ben vagyok, így a legkedvezőbb helyzetű lehetek, de a 32 százalékos emelés szíven ütött. A lakásbiztosításom is a korábbi ár negyedével emelkedett. A fránya infláció mindennek az oka, pedig ahogy hallom a tévéből, a pénzromlás folyamata már kapott egy gyomrost az idén. A biztosító úgy tűnik, hogy állta az ütést.

Mit lehet tenni? Az ember befizeti a pénzeket, mert kötelező biztosítás nélkül a kapun sem lehet kigurulni az autóval. A lakás esetében meg nem szabad spórolni, mert egy-egy vihar milliós károkat is okozhat az otthonunkban. Persze időnként előfordulnak kisebb-nagyobb problémák is. Néhány hete eldugult a lefolyó a konyhában. A párom öntötte is bele a különleges duguláselhárító-port, de a baj csak nagyobb lett. Ekkor jutott eszembe, hogy a biztosítás erre az alkalomra segítséget nyújthat. Nosza, hívtam is a céget. Azonnal regisztrálták az igényt. Hamarosan jött a visszahívás.

– Mikor vannak otthon, mert mennénk a csőgörénnyel dugulást elhárítani? Amikor a gondot megoldották, boldog voltam, mert az idén befizetett biztosítás összegének a harmadát szolgáltatás formájában visszakaptam. Az elhárítóbrigád főnökét kérdeztem: hogyan tudnám megelőzni a két évente előforduló bajt? A válasz ennyi volt: havonta öntsön a rendszerbe tiszta forró vizet, felejtse el a méregdrága duguláselhárító bolti oldószereket. Remélem igaza lesz, márcsak a családi kassza védelmében is.