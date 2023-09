Régóta érlelődik bennem a tetoválás gondolata. Úgy érzem, most érkezett az életem olyan szakaszába, hogy meg is valósítsam ezt a vágyam. Több tervem is van, mit szeretnék örökre magamra varratni. Az elmúlik szó lesz az egyik. Ez a hét betűből álló rövid kifejezés egyfajta figyelmeztetés lesz számomra.

Az ötletet kedvenc íróm, Eckhart Tolle adta. Egyik könyvében olvastam a történetet egy közel-keleti királyról, aki folyton a boldogság és a csüggedtség állapota között hullámzott. Egy idő múlva belefáradt önmagába és az életbe, a kivezető utat kereste. Ezért hívatta a királyságában élő, megvilágosodott ember hírében álló bölcset. Azt kérte tőle, hogy árulja el, mitől olyan kiegyensúlyozott az élete. A titokért cserébe bármit megadott volna.

A bölcs így felelt: Talán tudnék rajtad segíteni, de annak az ára oly hatalmas, hogy az egész királyságod sem lenne elegendő a megfizetésére, ezért ajándékba adom, feltéve, hogy aztán becsben tartod.

Néhány nap múlva a bölcs egy gyűrűvel ajándékozta meg a királyt. A gyűrűbe csupán ennyit véstek: Ez is el fog múlni! A király először nem értette a gyűrű üzenetét, de a bölcs megmagyarázta. E szavak a nehéz helyzetben vigaszt nyújthatnak, enyhülést jelenthetnek a fájdalomra. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy minden helyzet múlandó: a rossz és a jó is. A gyűrűbe vésett mondat arra is tanít, hogy élvezzük az életben előforduló jó dolgok örömét. Ha elfogadjuk minden dolog múlandóságát és a változás elkerülhetetlenségét, akkor a veszteségtől való félelem és a jövővel kapcsolatos szorongás nélkül élvezhetjük a világ örömeit – írja Eckhart Tolle.

Mivel a történetben szereplő királyhoz hasonlóan én is hajlamos vagyok állandóan aggódni, csüggedni, közben pedig elfelejtem élvezni az élet adta örömöket, kell valami figyelmeztetés, ami a jelenben tart, ami tudatosítja bennem, hogyha nem vigyázok, akkor minden elmúlik. Nélkülem!