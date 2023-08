A parkolás egyesek számára igazi művészet, vannak azonban néhányan, akik úgy érzik, hogy ez az autóvezetés egyik legnagyobb kihívása. Ezért azt hiszem két csoportra oszthatjuk a gépjárművezetőket: azokra, akik meglátnak egy helyet és gond nélkül beparkolnak, valamint azokra, akik inkább messzebb állnak meg és inkább többet gyalogolnak. Igaz léteznek nagyon magabiztos emberek is, akik azt hiszik, hogy egy olyan helyre is simán be tudnak állni, ami valójában keskenyebb, mint maga az autó.

No az ilyenek miatt azt hiszem, hogy saját magamat is a gyalogló kategóriába sorolhatom, mert általában igyekszem elkerülni az alábbi helyzeteket: egyszer szemtanúja voltam egy „művészi” parkolásnak, amikor valaki beparkolt ugyan a kívánt helyre, de kiszállni már csak úgy tudott, hogy össze-vissza karcolta a szomszéd autóját. Minden viccet félretéve, éppen ezért érzem úgy, hogy a parkolás valóban egy kihívás, amely mindannyiunkat érint. Kihívás annak is, aki parkol, és annak is, aki mellé parkolnak.

Persze jó, hogy ma már vannak olyan modern autók is, amelyekkel gyerekjáték a parkolás, mert rendelkeznek például tolatóradarral vagy tolatókamerával, vagy akár önállóan be tudnak állni egy szabad helyre. Ezek nagyban megkönnyítik a helyzeteket, de ettől még a vezetőnek önállóan is meg kell tudni oldania ezt a feladatot.