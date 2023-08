Múlt héten mozis hetet tartottunk, megnéztük a nyár két legjobban várt filmjét. A streaming szolgáltatók megjelenésével, és azok ténylegesen igen gazdag kínálatával már évekkel ezelőtt a mozi halálát vizionálták, amire ráerősített a Covid-járvány is. Aztán valahogy mégis mindig visszatér a sír széléről − már, ha odakerült egyáltalán − a mozgóképszínház.

Jön egy vagy több olyan filmpremier, amit vár a világ, újabb bevételi rekordot ér el, egy kicsit visszaszoktatja az embereket a szélesvászon és a térhangzás jelentette páratlan élményekre. Majd lecseng a láz, és a legtöbben visszahúzódnak otthonaikba és a szolgáltatók tartalmai között válogatnak. Hogy jól teszik vagy sem, azt nem tudom eldönteni. De, ha csak szigorúan pénzügyi szempontból nézem, egyértelmű, hogy mely irányba dől a mérleg serpenyője. Az egyik filmet a művész moziban néztük, ahol teljesen ésszerű jegyárral találkoztunk, és ahol nem lehet pattogatott kukoricát ropogtatni, valamint kólát szürcsölni. A másikat egy pláza mozijában tekintettük meg. Ahol bizony két főre otthagytunk 10 ezer forintot, ennek fele a jegyek ára volt, a másik fele pedig a kötelező popcorné és a kóláé.

Egy négytagú családnak ez akár a kétszerese is lehet, tehát a közös mozizás 20 ezer forintba is belekerülhet. És ez csak egy film. Azonban a (film)kultúra iránti igényem − és talán másoké is − nagyobb a havi egy filmnél. De a két-három mozi egy hónapban szemmel igen jól látható rést üt a büdzsén. Ezzel szemben, ha a streaming szolgáltatásokat veszem igénybe, s ha akár az összes jelentős csatorna előfizetője vagyok, megúszom havi 10 ezer forint körül. Annyiból, mint amennyit egy filmért a moziban fizettem.

Ezért a pénzért a filmek és sorozatok végtelen, és folyamatosan bővülő kínálatát kapom. Mindezt otthonomban élvezhetem, ráadásul a filmekhez bolti árú nassolnivalót ropogtathatok. Persze mindenki maga dönti el, hogy mik a preferenciái, és hajlandó-e feláldozni a szélesvászon, a térhangzás és a több mint 100 éves mozitörténet sugárzásának élményét a racionálisabb és kényelmesebb megoldás oltárán.