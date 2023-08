A bográcsozásokat a nyár legszebb élményei közzé sorolhatjuk. Ugyanis ez a folyamat nem csupán ételkészítést jelent, hanem közösségi élményt, sőt tradíciót is, ahol egyszerre érezzük a főzés és az összetartozás örömét. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a bográcsozás igazi magyar gasztrohagyomány. Bár sokan szeretnek grillezni és a szalonnasütést is kedvelik, a magyarok többsége azért mégis szívesebben gyújt a bogrács alá. A fenséges recepteket pedig minden térségben és minden családban szinte hétpecsétes titok övezi, mely apáról fiúra és anyáról lányra száll. Bár az elkészítés egyformának tűnik mindenütt, azért lássuk be, hogy az ízek minden családban különböznek. A bográcsban elkészíthető ételek sora pedig szinte kimeríthetetlen.

Van, ahol halászlé készül, mások a gulyást szeretik jobban, és az egyszerűbbnek mondható paprikás krumpli is más ízű lesz, ha bográcsban készül.

Én azt gondolom, hogy recept ide vagy oda, az igazi titok a tűzön való elkészítésben rejlik. Az ételt átjáró füstös aroma és a bográcsozással együtt járó jó hangulat és közösségi élmény garantálja a sikert. Nálunk még a gitár is előkerül, és amíg rotyog a vacsora, a legjobb családi és baráti program a közös éneklés és beszélgetés.

Jó alkalom ez arra is, hogy a férfiak is bekapcsolódjanak a főzésbe. A tűzrakás feladata mellett néha át is veszik a fakanalat az asszonyoktól. Sokan azt mondják, hogy igazán finom bográcsos ételt csak férfiak tudnak főzni. Hogy így van-e, azt mindenki döntse el maga. Viszont itt a jó idő, amikor a konyha melege helyett a friss levegőn főzhetjük meg ínycsiklandó ebédünket. Igaz, hogy egész évben lehet bográcsozni, de azért az igazi szezonja, mégis csak nyáron van. Még tart a jó idő – elő a bográcsokkal!