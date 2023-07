Futballínséges időkben mannának számítanak az átigazolási hírek, melynek szenzációja, hogy a magyar labdarúgó válogatott 22 éves csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Liverpool FC játékosa lesz. A foci őshazájában a hírt hivatalosan még be sem jelentették, de már egy dal is született Szoboszlairól, akinek nevének kiejtésével még birkóznak az angolok, de remélhetőleg idővel megtanulják.

Talán utoljára Détári Lajos Frankfurtba igazolása volt ekkora szenzáció, de a nyugati profik között is letette névjegyét Nyilasi Tibor, Kiprich József, Király Gábor vagy éppen a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs. A sor jóval hosszabb is lehetne, ha egykoron nem csak 30 éves kor után engedték volna külföldre igazolni a magyar labdarúgókat. A korábbi időszakban Albert Flóriánt szívesen látták volna még brazil csapatok is, de Mészöly Kálmán is befért volna a világ bármelyik csapatába. A magyar focinak előttük pedig olyan nagykövetei voltak mint például Puskás Ferenc. Kubala László, Kocsis Sándor, akik szintén a huszadik század legjobbjai közé tartoztak.

Középiskolásként rengeteget fociztunk és mindegyikünk valamelyik magyar játékos nevét kölcsönözte játék közben, hiszen számunkra ők voltak a sztárok. Büszke voltam akkor is, amikor földjeim közül játszottak magasabb osztályban. Kecskeméten jó volt látni Kerpits Ferencet, Kurucsai Lajost, Tasnádi Józsefet vagy éppen Szűcs Zsoltot. Örültem, ha jó hírek érkeztek a korábbi 12-szeres válogatott Balog Tiborról, aki szintén Kiskunmajsáról indult és Belgiumban fejezte be karrierjét.

Szoboszlai – aki eddig is magyar átigazolási rekorder volt 22 millió euróval, amikor Salzburgból Lipcsébe szerződött –, 'tán 70 millió euroért váltott klubot. Már találgatások vannak arról is, hogy mennyi lesz az éves fizetése. Egyes hírek szerint 7,8 millió font, ami valljuk be csinos summa, de most azt hiszem nem irigykedni, hanem örülni kell egy magyar sportoló sikerének. Sokat kellett mindezért tenni és remélhetőleg egyre több kölyök szeretne Szoboszlai lenni a pályán.