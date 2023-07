A párom egy fontos feladattal bízott meg: vásároljak kajszibarackot, mert az idén is baracklekvárt kíván készíteni. A piacon arany áron mérték a gyümölcsöt, ezért nem vettem. A közeli boltban is talán kétszer láttam idén a gyümölcsöt, akkor is jó drágán, nem is vettem. Amikor az ismerős bolti eladóval az árakról beszélgettem a barack ürügyén elmondta, hogy az emberek kevesebbet vásárolnak, mint például tavaly tették. Ezt támasztotta alá az a cikk is, amelyet a minap olvastam a Magyar Nemzet testvér lapunkban, amely szintén említette, hogy csökkent a kiskereskedelmi forgalom idehaza. Győr-Moson-Sopron megyében például több mint húsz százalékkal esett vissza a bolti bevásárlás mértéke az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

Bács- Kiskunban jobb a helyzet. Legalább is ezt írta a Központi Statisztikai Hivatal. Egy mosonmagyaróvári nyugdíjassal beszélgettem a minap, aki azt mondta, nem hinné, hogy a nép kevesebbet fogyasztana náluk, a pénzük egy részét inkább Ausztriában költik el. A fia például naponta ingázik a szomszédba dolgozni, és ott vásárol be, mert az árak nem magasabbak mint nálunk. Nem akartam elhinni hogy utolértük az osztrák árszínvonalat. Ellenőrzésként a minap megnéztem az egyik nagy bolthálózat ausztriai heti prospektusát: az az igazság, hogy vannak olcsóbb, de vannak jóval drágább termékek is. Az árak alkalmazkodnak a helyi piachoz és persze a helyi átlagbérhez, amely két háromszorosa is lehet a magyar átlagnak. A tanulmányozott prospektus első oldalán ott volt a sárgabarack. Bécsben 1.99 euróért, azaz kevesebb mint 800 forintért árusítják a kajszibarack kilóját. Azaz fele annyiért, mint Kecskeméten a gyümölcs őshazájában. De mivel Bécs messze van bevásárolni Kecskeméttől, nem is főzünk baracklekvárt.