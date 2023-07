Szerencsés vagyok, mert ismerhettem mind a négy nagyszülőmet. Bár az apai nagymamám – akit Messzimamának hívtunk, mert tőlünk távol élt – korán meghalt, de így is szép emlékeim vannak róla. Messzipapához és az anyai nagyszülőkhöz sok közös emlék fűz, legközelebb mégis az anyai nagymamám állt hozzám. Volt az életünknek olyan szakasza, amikor keveset találkoztunk, keveset tudtunk egymásról. Aztán úgy rendezte a sors, hogy az élete utolsó éveiben újra közel kerültünk egymáshoz.

Sokat jártam hozzá, hiszen hosszú éveken át egyedül élt a tanyáján. Azt szerettem, amikor kiültünk a diófa alá és mesélt. Mesélt nagycsaládról, háborúról, árvízről, éhségről, szegénységről, cselédségről, kényszer házasságról, gyerekekről, sok mindenről. Sokat panaszkodott, de voltak pillanatok, amikor igazán szép történetek is eszébe jutottak, melyeket ma már talán én őrzök egyedül. Remélem egyszer majd én is tovább adhatom a gyerekeimnek, az unokáimnak, hogy a családfánk ezekből a történetekből is táplálkozni tudjon, nőhessen, erősödjön tovább.

Mindez a nagyszülők és az idősek világnapja kapcsán jutott eszembe, amit 2021 óta július negyedik vasárnapján, azaz holnap ünneplünk. Ferenc pápa is üzenetet fogalmazott meg e jeles nap kapcsán. Azt írja, hogy egy idősebb ember barátsága segít a fiatalnak, hogy ne szűkítse életét a jelenre, és ne feledje, hogy nem minden az ő képességein múlik. Az idősebbek számára pedig egy fiatal jelenléte reményt ad arra, hogy amit megéltek, nem vész el, és álmaik megvalósulnak.

Ferenc pápa arra kér mindenkit, hogy a képzelet világából lépjünk át a konkrét tettek mezejére és öleljük magunkhoz a nagyszülőket és az időseket. Ne hagyjuk őket magukra! Jelenlétük értékes a családban és a tágabb közösségben; tudatosítja bennünk, hogy közös az örökségünk, és egy olyan nép részei vagyunk, amely őrzi gyökereit. Isten szeretetprojektje átfogja a múltat, a jelent és a jövőt, átöleli és összeköti a nemzedékeket – írja a pápa.