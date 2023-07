A nyalás képességét gyakran összefüggésbe hozzák hazánkban a munkahelyi előrehaladással és a bizonyos körökben való érvényesüléssel. Valahogy sosem tudtam azonosulni azzal, hogy ilyen módon érjek el valamit az életben, hitvallásom szerint leginkább fagyit nyalni jó nyáron, és a tevékenység nyomán ott is szembetűnő az előrehaladás, amint látjuk a tölcsérben fogyatkozó gombócokat. Emlékszem még a szüleim beszámolójából, hogy ünnep számba ment az ő gyerekkorukban az, ha fagylaltot kaptak a nagyszüleimtől. Hiába, hogy nagyjából három-négy, klasszikus íz közül választhattak, nem tudták megunni a csokoládé, vanília, citrom és puncs véges számú lehetséges párosításainak élményét. Persze az akkori jövedelemhez képest érezhető kiadást jelentett egy négyfős család fagyizása.

Ma már jóval több fagylalt közül választhatunk, a hagyományos ízektől az egészen elképesztő kreációkig. Hihetetlen fajtákat alkotnak a fagylaltok különböző ízszobrászai, van már pacalos, szalonnás, kolbászos, halas, polipos, rebarbarás, libamájas, sonkás, olívaolajos, boros és sörös - mindez persze a teljesség igénye nélkül. Az ilyen – véleményem szerint kicsit kínlódósan erőltetett – alkotások annyira nem érdekelnek, hogy soha nem próbáltam közülük semmit, és gondolom aranyáron is kínálják őket. Maradok a normalitás határain belüli ízeknél – ezek is éppen elégé megterhelik ma már a pénztárcát. Idén nyárra elképesztően felment a fagylalt ára is, alig láttam 500 forint alatt kínálni egy gombócot. Egy fapadosan hedonista fagyizás során azért az ember elfogyaszt két gombóc fagyit. Ez fejenként egy ezres, a családi fagyizás így három-ötezer forint is lehet alkalmanként, vagy még több a gyermekek számától függően. És a legmelegebb hónapokban legalább heti egy fagyizás jár, ami havi akár 20 ezer forint is lehet. Ha olyan elvetemült az ember, hogy többször vágyik a jeges édességre, igen komolyan megérzi a családi költségvetés. Ezt figyelembe véve már a fagyizás területén is ésszel kell élni és kellően ritkán hódolni ennek az élvezetnek. Visszajött hát szüleim kora, ismét költséges ünneppé vált a fagyinyalás.