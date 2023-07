A dinnyeszezon kellős közepén járunk. Van, aki a görögdinnyét, mások pedig a sárgadinnyét szeretik jobban, és van, aki mindkettőt. Azonban a dinnyék vásárlása mindenki számára nagy dilemmát okozhat. Először is felmerül a kérdés, hogy vajon gyümölcs vagy zöldség a dinnye? Nos, azt hiszem akár zöldség, akár gyümölcs, az biztos, hogy rendkívül népszerű ebben a rekkenő hőségben, ugyanis felfrissít és még finom is.

Némelyek kopogtatással, mások szagolgatva próbálják meg kitalálni, hogy a kiszemelt darab vajon érett és zamatos-e, sőt, én még olyan embert is láttam, aki beszélt a dinnyékhez. Valljuk be őszintén, a dinnyeválasztás mindig mindenki számára zsákbamacska, ugyanis a kívül szép gyümölcs vagy zöldség nem biztos, hogy mézédes. Könnyen lehet, hogy amit hazaviszünk, nem lesz olyan zamatos, mint amilyennek elképzeltük.

Az egyik legismertebb módja a görögdinnye-választásnak például a kopogtatós módszer. Én is próbáltam már ezt: azt mondják, ha kong, akkor jó. Nos, legutóbb bármennyire is kongott, a belseje mégsem volt olyan, mint amire számítottam. Utánajártam, hogyan választhatok olyan dinnyét, aminek a belseje édes, lédús, nem kásás, nem savanyú, hanem egy szóval tökéletes. Hamar rájöttem, hogy nincs jó válasz erre a kérdésre. Azonban az árusok elláttak néhány jó tanáccsal. Az egyikük azt mondta, hogy a dinnyén található sárgás-fehéres foltot kell nézni. Minél sárgább, annál édesebb – mondta. Azt is megtudtam, hogyha a dinnye szára elszáradt, akkor jó, érett a dinnye, de ha még zöld, akkor túl korán szedték le.

Végül a sárgadinnye kiválasztásához is kaptam útmutatás, amely fajtától függően igen változatos megjelenésű gyümölcs, ezért a héj színéből nehéz az érettséget megállapítani. Így azt a tanácsot kaptam, hogy egy sárgadinnye vásárlásakor inkább hagyatkozzak a szaglásomra. Az érett dinnyének ugyanis kellemes, édes illata van, amit semmivel sem lehet összetéveszteni. Bevallom, nekem ez bevált, de a görögdinnye vásárlása továbbra is igazi lutri marad.