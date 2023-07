A víz az élet forrása. Ezt talán mindenki tudja. És azt is, hogy ilyenkor a nyári hőségben mennyire fontos odafigyelni a megfelelő vízfogyasztásra, testünk hűtésére. De nemcsak az emberi szervezetet viseli meg a kánikula, hanem az állatokét is, ezért rájuk is figyelni kell, gondoskodni kell arról, hogy mindig legyen friss ivóvizük, árnyékos helyük, ahová behúzódhatnak. A legtöbb házi kedvenc – főként a kutyus – szívesen hűsöl a vízben, ezért, ha pancsolót alakítunk ki számukra, annak nagyon örülnek.

Nem elég azonban a házi kedvencekről gondoskodni. A környezetünkben, kertünkben élő madarak, apró rágcsálók, bogarak is szomjaznak ilyenkor. Fontos, hogy róluk is gondoskodjunk. Nem nagy erőfeszítés kihelyezni a kertünkben, a teraszunkon, a munkahelyünkön friss vizet kis edényekben, amelyekből nemcsak inni tudnak, de akár fürdőzni is.

Nálam már napi rutin, hogy megtöltöm a macska és a kutyák tálkája mellett a madáritatót is. Sőt naponta többször elindítom a kerti locsolót, hogy a madarak fürödni tudjanak. Minden alkalommal ki is használják a lehetőséget, a feketerigók a legaktívabbak, imádnak a hűs vízben fürdőzni. Már az sem zavarja őket, ha figyelem a ténykedésüket.

Bár az idei nyár nem annyira aszályos, mint a tavalyi, a természetes itatóhelyek továbbra is veszélyben vannak. Ezért a vadon élő állatoknak is emberi segítségre van szüksége ahhoz, hogy átvészeljék a nyarat. A vadászok folyamatosan itatják a vadakat, de a lakosság segítségét is szívesen fogadják. Ha a tanyán, faluban élők a kerítéseiken kívül kihelyeznek itatókat és azokat rendszeresen megtöltik vízzel, az hatalmas segítséget jelent a vadak megóvásában.

A családom néha hóbortosnak tart a madarak folytonos itatása-etetése miatt, de ez engem egy cseppet sem zavar. Mert tudom, hogy a világ a példánktól fog megváltozni, nem a véleményünktől. Lelki szemeim előtt látom, hogy egyszer majd a gyerekeim is nagy gonddal töltik meg a madarak itatóit és etetőit.