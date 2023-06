A szabadságon gondolkodtam. Vajon, mi az? Szabadság az, amikor magunk választhatjuk meg a korlátainkat, azt mondják. De nem így vagyunk ezzel mind? Mi vagyunk, akik korlátként látunk bizonyos dolgokat. A címkét mi aggasztjuk fel végső soron. Szabad tehát minden ember? Erre most valószínűleg sokan mondanának nemet.

Nem csupán-e egy korlát az is, melyet ők, mi rakunk oda? Szabadságunk egyetlen korlátja talán, hogy nem szabad emberként gondolunk magunkra. Mennyivel egyszerűbb lenne nekem is egy nap, ahol mindent, amit csinálok, úgy élném meg, hogy ezt valójában én választottam. Felkelek, mert ezt választottam. Fogat mosok, mert ezt választottam. Elmosogatok reggeli után, mert ezt választottam. Dolgozni kezdek, mert ezt választottam. És így tovább. Vonzás törvényéről beszélnek a mai spiritiszták, bár már a tudomány is kapirgál valamit körülötte. A törvény egyszerű. Tapasztalat teremti a következőt. Vajon milyen életet, tapasztalatot teremt az az ember, aki elkezdi szabadnak érezni magát?

Csupán azért, mert az életét végre nem úgy éli meg, mint valami, ami csak úgy megtörténik vele, hanem valami, aminek minden egyes részletét ő engedi meg, ő választotta, ő kérte, neadjisten esetleg, ő szerette. Nem tudom a választ erre, de rég hívtalak már játékra úgyis, kedves Olvasó. Próbáljuk ki. Bizonyítsuk vagy cáfoljuk a spiritiszták állítását, miszerint hasonló hasonlót vonz. Ez esetben ez a hasonló egy szabad élet, na jó, kezdetben inkább egy nap lesz és megnézzük, hogyan alakul tovább. Játsszunk végig egy napot, ahol akármit teszünk vagy történik velünk, belül helyeseljük, miszerint: igen, ezt én választottam, vagy igen, én engedtem, hogy ez így történjen, és én ezt szeretem.

Nem kell természetesen igaz legyen minden, de ha az érzés megvan, állítólag azzal teremtünk, akkor az már elég nekünk. Az teremti, húzza be a következő hasonló tapasztalatot. Igyekszem majd figyelni, mert sokkal könnyebb reagálni, mintsem tudatosnak maradni és aprókat magamban füllenteni, és még közben el is hinni, de ki tudja, lehet, hogy megéri. Tarts velem, ha kíváncsi vagy, milyen lehet egy szabad élet. Szép utat kívánok Nekünk!