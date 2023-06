Némi hangolás után beköszöntött a valódi nyár, a héten már hőségriadót is elrendelt az országos tiszti főorvos. Érezhetően ránk rúgta az ajtót a kánikula, amit már két nappal azelőtt éreztem, mielőtt 30 fok fölé kúszott volna a hőmérő higanyszála. Előre megütött a forróság, és tudtam, hogy azok a napok következnek, amikor különös figyelmet kell fordítani a megfelelő folyadékbevitelre. Vagyis nagyon sokat kell inni, napi akár három-négy liter folyadékot – erre a szakemberek is figyelmeztetnek.

Mivel testünk több mint 60 százaléka víz, különösen ügyelni kell a megfelelő hidratációra, hiszen a forró napokban fennáll a kiszáradás veszélye is. Ennek tünetei fejfájás, szédülés és rosszullét, vagy akár ájulás is lehet. Szeretem az olyan tanácsokat, hogy kerüljük a tűző napot délelőtt 11 és délután 3 óra között, de jó néhány szakma van, amiben ezt nem lehet megfogadni. Mindenesetre ha nem muszáj, és lehetőségünk van rá, érdemes elkerülni a tűző napon való tevékenykedést. Az biztos, hogy most nyáron kiemelten ügyelek arra is, hogy teli palackkal induljak el otthonról és fél óránként megigyam a javasolt két deci vizet, de alkalomadtán akár többet is.

Azt is javasolják a hozzáértők, hogy a hőség napjaiban mérsékeljük a koffeinfogyasztást, így a kávék számát is, hiszen az vízhajtó hatású és hozzájárul a dehidratációhoz. Az sem mellékes, hogy mivel visszük be a két-négy liter folyadékot. Azt tanácsolják a szakemberek, hogy elsősorban vizet fogyasszunk, másodsorban cukrozatlan gyümölcsteát, és az üdítőket, s főleg az alkoholt kerüljük. És igen, a sört és a fröccsöt is, sajnos azok is alkoholnak minősülnek, és a kánikulában az „egy sör nem sör” mondás igazságtartalma is elpárolog. Összességében csak egy kis odafigyelés szükséges, hogy viszonylag ép bőrrel átvészeljük a forró napokat – ehhez csak egy mindig újratöltött kulacs vagy kancsó szükséges.