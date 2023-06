Az apák napját a 20. század eleje óta az anyák napja párjaként kezdték el megtartani világszerte. Az Amerikából indult kezdeményezéssel minden év június harmadik vasárnapján – azaz holnap – az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre emlékezünk. Az apaságot, a szülői szerepet ünnepeljük. Hazánkban az első hivatalos apák napját 1925-ben tartották, azóta minden évben ünnepeljük ezt a jeles napot. Legalábbis ezt írja az internet. Mindezek ellenére én úgy nőttem fel, hogy sem az óvodában, sem az iskolában, de még otthon sem ünnepeltük meg az apák napját. A környezetemben végzett rövid felmérés szerint, másoknál is hasonló a helyzet. Csak az elmúlt években kezdett hagyománnyá válni az apák napja, ami meglátásom szerint még mindig nem kap akkora figyelmet mint, amekkorát megérdemelne. Hogy miért szorul háttérbe az apák napja, azt nem tudom, de édesanyaként igyekszem úgy nevelni a lányaimat, hogy ez ugyanolyan fontos legyen számukra, mint az anyák napja. (Talán, ha nem a nyári szünet első napjaira esne a dátum, akkor az óvodákban, iskolákban is rendeznének apák napi ünnepséget?)

Mindenesetre fontos lenne, hogy az édesapák is kellő figyelmet kapjanak, hiszen a családban betöltött szerepük ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint az édesanyáké. A hagyományos apai szerep sokat változott az elmúlt évtizedekben. Ma már nem csak a pénzkeresésről és a családfenntartásról szól az apaság. A legtöbb családban a férfiak ugyanúgy kiveszik a részüket a háztartási munkából és a gyermeknevelésből mint a nők. És ez fordítva is igaz. A nők is pénzkeresőként jelentős szerepet vállalnak a családfenntartásból. Természetesen a férfinak vagy nőinek titulált tennivalók aránya családonként változik. Mégis azt gondolom, nem lehet mérlegre tenni egyik szerepét sem. Az anyukáknak az apukáknak egyformán kijár a tisztelet és a hála az év minden napján. De holnap, apák napján kiváltképp!