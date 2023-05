Manapság már egyet élünk a mesterséges intelligenciával. Az nem biztos, hogy megfelelően ismerjük és hasznos dolgokra alkalmazzuk, de szinte már naponta szóba hozzuk. A vicceskedő műsorokban néha versek írására használják, de alighanem születtek már szakdolgozatok vagy éppen ünnepi beszédek is a segítségével. A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjába is bekerültek olyan filmek, amik elkészítéséhez segítségül hívták a mesterséges intelligenciát.

A napokban jártam egy kiállításon, melyen a XX. század második felének technikai eszközeit mutatták be, amelyek alapvetően megváltoztatták az emberek életét hazánkban. A Kádár-korban elterjedő szerkezetek többsége egykoron nehezen beszerezhető luxus cikknek számított, még akkor is, ha a szocialista ipar állította elő. A szovjet televíziók, csehszlovák lemezjátszók és a kelet-német háztartási gépek nagy becsben tartottak voltak az otthonokban.

A kiállításon akadtak olyan tárgyak is, amikről a fiatalabbaknak mesélni kellett, hogy mire használták, hogyan működtették. Ilyen volt például egy stencilgép, ami egykoron felgyorsította a sokszorosítását. Az ólombetűs, lassú nyomdai előállítás helyett ez a szerkezet alkalmas volt a gondolatok gyorsabb terjesztésére. Még a hatalom is tartott tőle és választások idején leplombálták a vállalatoknál szigorúan nyilvántartott stencilgépeket, nehogy rendszerellenes röplapok készüljenek rajtuk. Szerencsére akadtak házi stencilgépek is, amiken a korabeli szamizdat kiadványok elkészülhettek.

A XXI. században egy kis nosztalgiázásra alkalmas volt a jászszentlászlói kiállítás, hiszen ezek a tárgyak a mindennapjaink részei voltak. A mesterséges intelligencia is ilyen lesz és rohamtempóban fogja eluralni a mindennapjainkat. Az ember alkotta intelligenciának, ha okosan használjuk sok hasznát vehetjük, de akkor nagy baj lesz, amikor nem tudjuk megkülönböztetni a valóságot a fikciótól.