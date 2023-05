Csínján kell bánni a kávéval. Nem elsősorban azért, mert túlfogyasztása ártalmas lehet egészségünkre, hanem, hogy komoly veszélyt jelent a pénztárcánkra. A legújabb kutatások bebizonyították, hogy aki vásárlás előtt megiszik egy forró feketét, hajlamos a felelőtlen költekezésre.

Egy amerikai kutatócsoport a minap arra a megállapításra jutott, hogy azok a vásárlók, akik egy csésze, koffeintartalmú kávét fogyasztottak vásárlás előtt, 50 százalékkal több pénzt költöttek, és jelentősen nagyobb mennyiségű terméket vásároltak, mint akik kihagyták a feketét. Számos olyan dolog került a kosarukba, amire lényegében nem is volt szükségük. Mint kiderült, a vásárlási kedvet pontosan az befolyásolja, amiért a kávét fogyasztjuk. A koffein tartalmú egyebek mellett javíthatja a kedvünket, és növeli a mentális és fizikai teljesítményünket is. Az agyban felszabaduló dopamin felspanolja elménket és a testünket. Az önkontroll csökken, így nem habozunk nyakló nélkül költeni a pénzünket. A kiüresedett buksza viszont komoly problémák forrása lehet. A pénzhiányba akár bele is betegedhetünk.

Természetesen nem lehet mindent a kávéra fogni. A nagy bevásárlóközpontok paradicsomi kínálata láttán a forró fekete nélkül is hajlamosak vagyunk elveszteni a kontrollt, és elherdálni a kemény munkával megkeresett forintjainkat. Ennek ellenére megfontolandó, hogy megfogadjuk a szakemberek tanácsát és csak a vásárlás után fogyasztjuk el kedvenc italunkat.