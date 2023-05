Megkaptam az éves elszámoló áramszámlát. Belül maradtunk azon az értéken, amely a rezsicsökkentett szintet jelenti. Igaz, spóroltunk is, amennyire csak lehetett. Otthon, ha valahol egy ledes kijelző világított a gép használata után lekapcsoltam, a mosógépet nem 60, hanem 40 fokon használtuk, a mosogatógépet is egy fokozattal lejjebb vettem.

Az összesítőben azt írta a szolgáltató, hogy a korábbi évhez képest 14,5 százalékkal csökkent a fogyasztásunk. Örültem, hogy legalább ennyivel is hozzájárultam ahhoz, hogy az ország energiafüggőségét enyhítsem. Ugyanakkor a számla másik sorában meg azt olvastam, hogy az átlag hazai felhasználáshoz képest 19,8 százalékkal több az elektromos áramfelhasználásunk. Egy világ dőlt bennem össze. De aztán rájöttem arra, hogy nálunk májusban van az éves leolvasás, a rezsicsökkentés változása pedig augusztus 1-től kezdődött.

Mégis mi történhetett, hogy az átlag felett alakult a fogyasztásunk annak ellenére, hogy 14,5 százalékkal kevesebb áramot használtunk. Hát tavaly június és júliusban úgy tűnik dőzsöltünk a kilowattórák tekintetében. Azaz, ment rendesen a légkondicionáló-berendezés, a hűtő is rogyásig volt hűteni való ivóvízzel. Na, ezt a luxust az idén visszafogjuk, már csak a nemzetgazdasági érdek miatt is. A redőnyöket lehúzzuk az ablakokon, a napvitorlát kifeszítjük, mi magunk pedig nem hideg vizet fogyasztunk, hanem a langyos csapvizet, az is hűvösebb legalább 15 fokkal, mint a kinti hőmérséklet. A légkondicionálót csak akkor kapcsoljuk be, amikor már nem bírjuk a szobában. Így talán nem lógunk ki a nagy átlagból, a nemzetgazdaság is jól jár, igaz cserébe hozzá kell szoknom a langyos sörhöz.