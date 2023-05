Császártöltés fel akarja tenni magát a borturizmus térképére. A helyiek dolgoznak is ezen. Százéves pincékben működnek az elismert borászataik, több tucat embert tudnak elszállásolni, ha erre igény nyílik. A faluban 8-10 olyan pincészet működik, ahol kóstolni lehet. Át lehet kerekezni Hajósra megtekinteni az érseki kastélyt, ha az megtetszett, akkor át lehet autózni Bajára vagy akár Kalocsára is. Sőt, Kecelen a haditechnikai kiállítást is meg lehet nézni.

Nos, jó néhány napot el lehet tölteni Császártöltésen úgy, hogy a turista minden napra tervezhet egy programot. A település nem a világ közepe, aki azonban a világ forgatagából el akar menekülni, annak Császártöltés ideális arra, hogy megpihenjen. Erre alapoznak a helyi családok, akik Borvirágos Május címmel, rendezték meg a hétvégén a tavaszi pince ünnepet. A helyiek elmondása szerint több mint száz vendég sétált végig a több mint egy kilométer hosszú pincesoron.

Hat helyen várták a helyi pincészetek a turistákat, ugyanakkor legalább kétszer ennyi pince volt nyitva, ahol barátok és családtagok piknikeztek. A tervek szerint még négy ilyen rendezvény tartanak a 2300 lelket számláló faluban az idén. A jövő hónapban is érdemes ellátogatni a településre, akkor ugyanis a sváb ételek fesztiválját rendezik meg a helyiek. Itt még az utcán köszönnek egymásnak az emberek. Egy-két pohár bor után kiderül, hogy Töltésen minden családnak megvan a maga története a borászkodásról, a falu megmaradásáról, háborúról, a malenkij robotról, a kitelepítésről, a kitelepítettek hazaszökéséről, a kolhozosításról.

Olyan történeteket hallhat az ember, amely alapján egy forgatókönyvíró akár egy izgalmas filmsorozatot is készíthetne a magyarországi németek történetéről. Igaz, ehhez jó pár üveg fenekére kellene néznie, mivel a történetek száma rengeteg.