Május 25-én tartották a bor világnapját. Bevallom, ha véletlenül nem olvasok minderről, nem is gondoltam volna, hogy már ilyen is van. Habár manapság már minek nincs világnapja? Amióta a brit Monty Python csoport megalkotta a „hülye járások minisztériumát”, azóta minden csak fantázia kérdése.

Mondjuk a bort ünnepelni nem elvetendő gondolat és nem is kell mindehhez a világnapra várni. Hajóson és környékén, a szintén sváb gyökerekkel rendelkező Nemesnádudvaron vagy éppen Császártöltésen, akár naponta lehetne borünnepet tartani. Az ottani kiváló borok elkészítésének tudása köszönhető a szőlőtermelést három évszázaddal ezelőtt elindító sváb telepeseknek, akik maguk is fohászkodhattak Szent Orbánhoz.

Hajós-Pincefaluban negyvenegy éve indult Alföldi Alberték ötletére az Orbán-napi vigasság. Az idők folyamán ugyan picit eltértek az eredeti céltól, de a település hírnevét így is folyamatosan öregbítették. Az éppen most zajló hajósi borünnepen sem marad el az Orbán-szobornál a szertartás, melynek keretében a helyi hegyközség legjobb boraival megöntözik a szőlőművesek, borászok, vincellérek és kádárok védőszentjének szobrát.

A gazdák ilyentájt az eget is kémlelik és abban bíznak, hogy Szent Orbán megvédi az ültetvényeiket az időjárás viszontagságaitól. Az a mondás is járja: „Savanyú lesz a bor, ha Orbán-napja esős, édes ha tiszta az idő.” Ha száraz és meleg idő van, felvirágozzák a szobrot és jöhet a borlocsolás, ha pedig kedvezőtlenül alakul az időjárás, akkor meg is vesszőzhetik a szent szobrát. Utóbbira emlékeim szerint még nem került sor, és úgy tűnik, most sem kell veréstől tartania Orbánnak.

Aki csak teheti, és szereti bort, az koccintson egyet a barátaival, hiszen a bort egy jó társaságban a legjobb fogyasztani. Meg aztán ne feledjük azt sem, amit Hamvas Béla írt: „A homoki az egyszerű életsebek gyógybora.”