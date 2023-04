Néha a legkisebb ötletekből születhetnek a legjobb dolgok, amikhez nem kell egyből a pénztárcát nyitogatni, elegendő, ha szeretettel van teli a bugyelláris. Ilyesmik fordultak meg a fejemben, amikor a pár száz lelket számláló „zsákfalu”, Kéleshalom felé tartottam, ahol bebizonyosodott, hogy egy parányi közösség is tud csodákat teremteni.

Az utcák ugyan kihaltak voltak, de akad ilyenkor már bőven munka a földeken, kertekben, meg aztán az iskola és az óvoda is megkezdődött, akinek meg van munkahelye, ott teszi a dolgát. A falu rendezett Fő utcáján mindenki előre köszön az idegennek is, ami egy nagyvárosban már elképzelhetetlen. A tojásfák és a feldíszített kút is mutatták, hogy megadták a módját a húsvétnak is.

Kicsi a település, de annál nagyobb az összefogás, amit bizonyított a templomkertnél kialakított „versutca”. Az ötletgazdák sem remélték, hogy ilyen sikere lesz a kezdeményezésnek, hogy mindenki tegye közszemlére a kedvenc versét. Mindezt szándékosan úgy, hogy ne a képernyő előtt ülve kelljen megismerni a legkedvesebb sorokat, amik segíthetik egymás lelkivilágának megismerését is. Hiszen egyfajta kitárulkozás ez a nyilvánosság felé, ami egyben erősítheti a köteléket a falusfelek között.

Kedden este hallottam először a kéleshalmiak versutcájáról, de biztos voltam benne, hogy szerdán már verseket fogok olvasgatni a falu főutcáján. Nem bántam meg a döntésem, csak azt sajnáltam, hogy nem tudtam több időt szakítani mindegyik kifüggesztett költemény hosszasabb értelmezésére.

Az ott látottakat felidézve otthon előkerestem – sajna nem a könyvespolcomon, hanem a világhálón – néhány verset. Több általam kedvelt költő művét is szeretettel ajánlották mindenkinek a költeményeket beküldő kéleshalmiak, akik kezdeményezésükkel nagyon jó példát mutattak, hogy így is lehet ünnepelni.