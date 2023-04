Közeledik a nyári szünet, a kisgyermekes szülők ilyenkor már tervezgetik, hogy a vakáció alatt mikor, ki vigyázzon a csemetékre, milyen programokra, táborokra futja a családi költségvetésből. Szerencsére bőséges a kínálat, csak a pénztárcánk szab határt a lehetőségeknek. Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy nem mindig a legdrágább a legjobb. Sőt! Néha az egyszerű megoldások a kínálják a legtöbb élményt. Ilyenek például a vándortáborok.

Emlékszem, nekem is megadatott, hogy több vándortáborban is részt vehettem általános iskolásként. Alföldi gyerekek lévén a hegyekbe vágytunk, így lelkes tanáraink irányításával bejártuk a hazai hegységeket. A tábor alatt mindennap más-más szálláson aludtunk. Túra közben pedig vittük magunkkal a hátizsákunkat, amibe csak a legszükségesebb holmikat raktuk, mivel nem vitte helyettünk senki sem autóval egyik szállástól a másikig. De így legalább megtanultuk, hogy milyen kevés felszerelés is elég egy boldog táborozáshoz. GPS híján térképpel a kezünkben és a túrajelzéseket követve haladtunk. Minden este a tanárainkkal közösen vásároltunk be és főztük a legegyszerűbb bográcsos ételeket. A reggeliket és az útravaló szendvicseket is közösen készítettük és a mosogatásból is kivettük a részünket. Ezekben a táborokban, a komfortzónánkból kimozdulva, nagyon sok élménnyel és tudással gazdagodtunk.

Napjainkban újra reneszánszát élik a vándortáborok. Több államilag támogatott program közül választhatnak a gyerekek és szüleik. Az országos vándortábor program idén 38 útvonalon, 840 meghirdetett turnusban, 20 ezer gyermeknek kínál táborozási lehetőséget. A szervezők valódi élményeket kínálnak a valódi világban földön, vízen, két keréken. Az izgalmas erdei, biciklis, kenus és zarándok táborok során a gyerekek megismerkedhetnek az adott térség természeti és kulturális értékeivel, miközben életre szóló közösségi élményben lehet részük.

Érdemes kipróbálni!