Olyan hosszú ideje mondogatják, hogy talán már mindenki belátja, hogy az élethosszig tartó tanulás elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember felszínen maradjon ebben az egyre őrjítőbb tempóban változó világban. Hiába voltam éppen a diploma megszerzése közben, amikor először hallottam komolyabb fejtegetéseket róla, már akkor tudtam, hogy nem lesz kényelmes ücsörgés a babérjaimon, hanem rövid időn belül tovább kell menni az úton. Pedig az még az az idő volt, amikor a szemináriumokra írt beadandót el lehetett készíteni számítógépen is, de alapvetően kézzel írva várták a tanárok. Az elképesztő és folyamatosan növekvő sebességgel változó világ pedig megköveteli az alkalmazkodást az embertől. Sajnos nincs alku, aki kimarad, az lemarad.

De arról már kevesebbet beszélnek, hogy ez igen jelentős áldozatokat kíván az egyénektől. Tudom, miről beszélek, mert én is ebben vagyok. Nem szólnak arról, hogy egy iskolát finanszírozni igen jelentős anyagi tehertétel: a tandíj, az utazás, a tankönyvek, és esetlegesen a szállás és az étkezés a havi büdzsé szemmel látható részét felemészti. Aztán ott van az, ami még inkább megnehezíti a dolgát annak, aki úgy dönt, hogy nem akar kimaradni a társadalmi mobilizácóból: a szabadidő hiánya. Talán ez még az anyagi tehernél is nyomasztóbb. Mert a napi, becsületesen elvégzett munka után nem a pihenés következik, hanem a tanulás vagy a beadandók írása. Hétvégén pedig vagy óra van, vagy pedig a feladatokat kell teljesíteni. Ha pedig a renitens képződő mégis úgy döntene, hogy valamely tanulmányi kötelezettségét némileg halasztaná annak érdekében, hogy végre valami más impulzus is érje a munkán és a tanuláson kívül, egyből megszólal a lelkiismeret. Ami azt kiabálja, hogy ezt az időt a haladással kellene tölteni, nem pedig az olyan léhaságok kergetésével, mint a filmnézés vagy közös program a családdal. Néha úgy érzem, hogy a modern ember számára csak azok az időszakok számítanak igazán sajátnak, amikor két képzés között fellélegez.