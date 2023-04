Nagyszombat van, a húsvéti örömünnep kezdete. A katolikus templomokban este tűzszentelést tartanak. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünnepeljük.

Nagyszombaton véget ér a negyvennapos böjt, kezdődhet a húsvéti ünneplés. Az év egyik legszebb ünnepköréhez számtalan hagyomány, népszokás tartozik, melyek közül az egyik legelterjedtebb hazánkban a hétfői locsolkodás. De, máshol is locsolkodnak, vagy csak nálunk? – vetődött fel a kérdés egy családi beszélgetés során.

Kutatásaim szerint Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában is szokás a locsolkodás. A legények a szomszédos országokban is előszeretettel használják a kútvizet a lányok megöntözéséhez, de a kölnivíz is elterjedt, amitől a nap végére úgy illatoznak a lányok-asszonyok, hogy messziről is érezni lehet. Emiatt sokan nem is szeretik a locsolkodás hagyományát.

De még mindig jobb, mint a vesszőzés, ami Csehországban és Szlovéniában szokás. Húsvét hétfőn a férfiak saját kezűleg, szalagokkal díszített fűzfaágakkal csapkodják meg a hölgyeket. A legenda úgy tartja, hogy a fűzfa az első fa, amely virágba borul tavasszal, így annak ágai hivatottak „átörökíteni” a fa élettel teliségét és termékenységét a nőkbe.

Belgiumban tojásherceget és tojáshercegnőt választanak, Finnországban a gyerekek tojásgyűjtő körútra indulnak, míg Angliában a tojásgurítás a szokás. A falvak és városok lakói a környékbeli dombra mennek, és azzal versenyeznek, hogy ki tud úgy legurítani a dombról egy tojást, hogy az túlélje a kalandot.

A húsvéti szokások országról országra, településről településre, családról családra változhatnak ugyan, de a lényeg mindenhol ugyanaz: az örömteli közös készülődés és az örömteli együttlét.