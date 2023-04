Túlzás és vaskos tévedés lenne azt állítani, hogy kulcsjelenet a legendás gitáros jelenet Antonioni Nagyítás című filmjében, hiszen valójában egyetlen összetett, bonyolult kulcs, egyetlen, örökre nyugtalanító kérdőjel az egész film. Mégis kiválik ez a jelenet a többi közül, nyilván a rockzenei kötődés miatt. Koncert, a színpadon a Yardbirds, a soraiban Jimmy Page-dzsel és Jeff Beckkel. Utóbbi – afféle The Who stílusban – összetöri a gitárját, majd kidobja a közönség – ma csápolóknak mondanánk őket – sorai közé. Ott közelharc tör ki a törött relikviáért, a film főhőse szerzi meg, hogy aztán a koncert után a londoni utcán futva egyszerűen eldobja. Pillanatok alatt vált megszerzendő kincsből értéktelen szemétté.

Kicsit hasonló a sora a vármegyei kupának is. Van, akinek nagyon fontos, aki lehetőségnek érzi arra, hogy megmutassa magát, ennek megfelelően voltak nagy csaták már az első három körben is. Borotán máig indulatokat kavar, ha felidézik az előző kupafordulót, amikor a 90. perc lejártakor 1–0-ra még vezetett a hazai csapat, aztán – a hazaiak szerint tévesen – egy faultot nem fújt be a játékvezető, az ellentámadásból egyenlített a Kecel, hogy 11-esekkel továbbjusson, és kiessen a Borota. Sok helyen pedig ki sem állt sok kiscsapat. Persze őket is meg lehet érteni. Egy vármegye hármasnak igazából csekély az esélye mondjuk egy első osztályúval szemben, és az vesse rá az első követ, aki ma délután egy nyolcszáz fős településen össze tudna rántani 16 órára a tizenötféle munkahelyéről tizenöt embert focizás céljából, egy olyan meccsre, amiben benne van, hogy akár tíz góllal is kikaphat a csapat. Most azonban elért abba a frázisába a kupa, amikor a maradék tizenkét részvevő már egy lépésre, egy győzelemre van az országos táblától. Ami kihívás, a megmutatkozás lehetősége, egyfajta nagyító, amelyen keresztül mások, vármegye határán túl is észreveszik a klubot. A ma délutáni hat meccsen már mindegyik kéz nyúl azért a bizonyos gitárért.