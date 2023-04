Tősgyökeres panellakó voltam, csak néhány éve élek házban, de a mai napig jó szívvel gondolok a 64 négyzetméteren töltött évtizedekre. Gond semmi nem volt vele, ha egyszer rendbe rakta az ember, csak 10 évenként kellett kifesteni, és talán egy-egy csapot volt szükséges kicserélni. Emellett felbecsülhetetelen, hogy ősztől tavaszig forró víz kering a radiátorokban, mindezt mindenféle drága gázkazán és hőszivattyú meg ki tudja mi nélkül, egyszerűen csak a távolból érkezik, majd dolga végeztével távozik. És a panelben mindig meleg volt télen, főleg, miután leszigetelték és fűtéskorszerűsítették. Az energiaválságban pedig a távhő maradt rezsicsökkentett, ellentétben a gázzal, amit a házban már nagyon be kellett osztanunk. Persze ez a jogalkotó jóindulatán is múlott, mert nagyrészt gázból állítják elő a távhőt. Emellett elég környezetkímélő, viszonylag tiszta útja az otthon melege megteremtésének, mert a felhasználás helyén szinte semmi károsanyag-kibocsátással nem jár. Személy szerint ezért is örülök annak az új biomassza fűtőműnek, amit a Termostar épít a Mindszenti körúton. Lényegében faaprítékkal, zöldhulladékkal állítja elő a melegvizet, ami 40 ezer otthont melegít majd fel. A szotyola héjával is üzemel, és mivel futball nemzet vagyunk, igen szeretünk meccs közben napraforgót tökmagot törögetni, a munícióból sosem fogy ki a hőerőmű. Persze ez csak vicc, de az nem, hogy ezzel végre nem a hektikusan ingadozó világpiaci árú gáz felhasználásával állítják elő a meleget, hanem egészében zöld alapanyagból, így jóval olcsóbb lesz a fűtés. Nem beszélve arról, hogy hogy a zöldhulladék sosem fogy el, és nem is zárják el az útját, ha a nagypolitikai érdekek úgy kívánják. Egészen biztos vagyok benne, hogy Kecskemét jól jár a fűtőművel és a városvezetés a zöldebb és biztosabb jövőbe ruházott be ezzel a projekttel. Szeretünk mindenben kivetnivalót keresni, de szerintem inkább dicséret illeti azokat, akik részt vesznek a megvalósításban.