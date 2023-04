Ha hétvége, akkor végre kikapcsolódhatunk. Aminek én külön örülök, hogy főzhetek kedvemre. No, persze így az ünnepek után talán nem mindenki osztja ezt a nézetet. Nemrég olvastam, hogy a házimunka, a főzés igazi stresszoldó tevékenység. Vannak olyan klinikák ahol a zene- vagy művészetterápia mellett a főzést is használják mint viselkedésterápiát. A szakemberek kimutatták, hogy a főzés segít enyhíteni a depressziót, a szorongásos tüneteket. Nem csak kreatív, meditatív foglalkozás is, nem utolsósorban segít az egészségesebb étrend kialakításában is. A kutatások rámutattak arra is, hogy az egészségesebb étrend jótékonyan hat a szervezet szerotonin azaz a boldogsághormon termelésére.

Számomra alkotás, kóstolgatás, kreatív tevékenység, aminek gyorsan meglátszik az eredménye. Igaz, ha jól sikerül, akkor pár perc és elillan minden, de helyette jól lakott , boldog, elégedett a család. Végül is csak ez a lényeg. No, meg persze az is, hogy finom étkeket készítsek.

A heti itt-ott ebédelés után jól esik a házi koszt, s ezt főleg akkor tudjuk értékelni, ha hét közben olyan kellemetlen meglepetés ér minket, hogy cipőtalphoz hasonlítható ételt kínáltak nekünk egy nem túl olcsó étkezdében. Amihez még jó képet is kellett vágnom, hisz a társadalmi elvárás az, hogy ha megkérdezik, hogy ízlik az étel, csak kevesen merjük őszintén elmondani a véleményünket. No, már túltettem magam rajta, de nem ettem túl magam azóta sem a helyen. Lehet, én vagyok válogatós...erre az életre már ilyen is maradok. Inkább főzőcskézek, talán a csalódottságomat is enyhíti.