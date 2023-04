Jó hírt közölt a minap a Központi Statisztikai Hivatal ( KSH) Bács-Kiskun megyével kapcsolatban. A KSH elemzése szerint a tavalyi népszámlálás adatai alapján 2,6 százalékkal nőtt a megyében a lakások száma az elmúlt egy évtizedben. Így 245 ezer otthon jut közel 490 ezer emberre Bács-Kiskunban, azaz elvileg két ember lakik egy-egy ingatlanban. A fentebb említett 2,6 százalék nem kevés, de nem is sok. Ha ilyen ütemben épülnek az új ingatlanok, akkor közel 400 év kell ahhoz, hogy lecserélődjön a megye lakásállománya. Szakértők azt mondják, hogy egy lakást közel 100 évig lehet fenntartani, utána csákány alá való. Ez persze attól is függ, hogy milyen minőségben készültek el a családi fészkek. Nyugat-Európában a régi történelmi óvárosokban rengeteg olyan jó állapotú ingatlant láthatunk, amelyek valamikor a középkorban épültek. Nálunk is akadnak ilyenek például Sopronban, vagy akár Kőszegen is. Az igazi problémát nem ez jelenti. A kérdés az, hogyan is lehet a jelenlegiek minőségét megóvni, azaz felújítani. A panel házak esetében például az elektromos hálózatok akkor készültek, amikor még nem volt ennyi elektromos fogyasztó egy-egy lakásban. Az is kérdés, milyen állapotban lehetnek a paneltömbök vasbeton szerkezetei vagy akár a különböző egyéb vezeték rendszerek. Azt mondják, hogy egy egy ingatlanra legalább az árának az egy százalékát kell ráköltenie a tulajdonosnak évente ahhoz, hogy a szükséges felújításokat időnként el lehessen végezni. Kérdés az, hogy a lakástulajdonosoknak van- e, vagy lesz-e erre megtakarított pénze?