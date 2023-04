Visszahallgatva nagyon viccesek azok a téves telefonhívások, melyek a 112-es segélyhívószámra érkeznek. Naponta többször is befutnak olyan hívások, melyekről nehéz eldönteni, hogy a telefonáló unatkozik, szórakozik vagy éppen beszélgetni szeretne. Van, aki azért tárcsázta az egységes európai segélyhívót, mert nem kapta meg az ebédjét vagy elfelejtette a PIN kódját. Van, aki azért, mert a bogarak elárasztották a házát és emiatt nem tudnak aludni. Van, aki azért, mert nincs adás a televízióban, vagy nem tudja elindítani a mosógépet, vagy mert fent maradt a papucsa a csirkeól tetején, vagy mert elveszett a kutyája.

Ezek az interneten is közzétett téves hívások viccesek ugyan, de egyben bosszantók is, hiszen feltarják a központban dolgozókat, akik azonban hihetetlen türelemmel próbálnak segíteni, válaszolni a legbutább kérdésekre is.

A statisztika szerint naponta átlagosan 13 ezer hívás érkezik az ország két hívásfogadó központjába. Ennek csaknem 70 százaléka az intézkedést nem igénylő hívás, és mindössze 20 százalék a valós segélykérés. A telefonálók kicsivel több mint 10 százaléka információkérés okán tárcsázta a 112-es hívószámot, 0,7 százalék volt a rosszindulatú hívás.

A fent említett statisztika szerencsére évről évre javul. De még mindig sokan nem értik, hogy a téves hívásokkal a valóban sürgős esetektől veszik el az értékes időt.

A legtöbben nem tudják, hogy csak vészhelyzetben hívható a 112-es segélyhívószám. Valószínűleg azért, mert azt sem tudják, mi a vészhelyzet. A hivatalos állásfoglalást szerint csak bűncselekmény, baleset, betegség, sérülés és tűzeset esetén hívható a segélyhívó központ. Minden más esetre ott vannak a barátok, az ismerősök, a rokonok vagy szomszédok.

Azt sem árt tudni, hogy a valótlan bejelentés szabálysértésnek minősül és pénzbírságot is kiszabhatnak érte.