Így nyújtsd a legjobb formádat a Tündérszépek szépségversenyen!

1. Étkezz egészségesen!

Ha egészségesen táplálkozol az a bőrödön is meglátszik, emellett több energiát és a jó kisugárzást is ad. Hiszen ha egy nő egészséges és elégedett a testével is, akkor az önbizalma is növekszik. Egy szép nő akkor igazán szép, hogyha erős a szervezete, és nemcsak külsőleg, de bensőleg is rendben van minden. Fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt, kerüld a zsíros, magas szénhidráttartalmú ételeket! Igyekezz mellőzni az alkoholt és a kávéfogyasztásra is figyelj! A verseny alatt kerüld a nassolást, hiszen az később nemcsak a külsődön fog meglátszódni, de az akaraterődet is pallérozza, hogy ellent tudsz-e állni a cukros ételek és italok csábításának.

2. Sportolj rendszeresen!

Próbálj meg legalább heti 3-4 alkalommal mozogni. Ez nemcsak formálja az alakodat, de szellemileg is feltölt a nap folyamán, hiszen rendkívül jó stresszoldásra is. Érdemes többfajta sportot is kipróbálni. Az a lényeg, hogy jól érezd magad mozgás közben. A koronavírus-járvány miatt ugyan most a konditermek zárva vannak, de kellemes időtöltés lehet a futás vagy az otthon torna is. Sok szépség a jógára esküszik, napjainkban ez a legkellemesebb kikapcsolódást nyújtó foglalkozások egyike.

3. Le a narancsbőrrel!

Mint mindig, az étkezés felel mindenért, figyelj arra, mit eszel! Ezen kívül igyál sok vizet, és ahogy már említettük, sportolj rendszeresen! A szerencsésebbeknek ennyitől eltűnik a narancsbőre, de azok se adják fel, akiknek nem. Ha dohányzol, mondj le a róla, radírozd rendszeresen a bőröd, masszírozd, ha teheted, szaunázz. Ha ez sem válik be, járj masszőrhöz és találd meg a számodra megfelelő krémet, ami segíthet a probléma megoldásában.

4. Aludj sokat!

A kutatások nem véletlen hangsúlyozzák, hogy napi 7-8 óra alvás szükséges az egészséges életvitelhez. Hiába teljesíted ugyanis az előző pontokban foglaltakat, ha mellette keveset pihensz. A fáradtság és a táskák a szemek alatt nagyon nem mutatnak jól egy szépségversenyen. Ha nem alszol eleget, akkor ingerültebb lehetsz és nem tudsz megfelelően koncentrálni a feladataidra, ezért is fontos, hogy mindig kipihent légy. Nyújtsd a legjobb formád, amihez a kisimult bőr és a teljes energiabedobás elengedhetetlen!

5. Inspiráld magad!

A nők rosszabb pillanataikban a tükörbe nézve könnyen elveszítik önbizalmukat és motivációjukat. Ha ezen te túl tudsz lépni, akkor már jól teljesítesz. Tűzz ki célokat és időnként gondolj pozitív dolgokra vagy a szeretteidre. Ne legyél telhetetlen, örülj az elért eredményeknek és azok motiváljanak tovább!

