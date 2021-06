A Tündérszépek szőke bombázója az eszével is le fog venni a lábadról

Koncz Patrícia, a Tündérszépek dunakeszi döntőse szerint a szépség ugyan juttathatja előnyhöz az embert, de fontos, hogy ne essünk túlzásokba.

A 24 éves Koncz Patrícia Pest megyét képviseli majd a Tündérszépek döntőjében. A szőke dunakeszi szépség azonban messze nem csak a külsejével vesz le bárkit a lábáról. Most diplomázott a Corvinus Egyetem angol nyelvű gazdálkodás és management szakán, ösztöndíjjal fél évet Amerikában, Atlantában is tanult, de mindemellett két új szakma elsajátításába is belevágott a közelmúltban.

– Az idei nyár mozgalmasan fog telni. Mindamellett, hogy a Tündérszépekre készülök ezerrel, lakberendezőnek és esztétikai specialistának is tanulok – árulta el a Patrícia, akinek az egészséges életmód is fontos. Hetente háromszor-négyszer jár edzőterembe, de az olyan szabadtéri sportokat is szereti, mint a futás, a squash vagy épp a röplabda.

Finalistánk szerint egyébként a 21. században a szépség nagy előnyt jelent, az élet számos területén lehet így jobban érvényesülni, de fontos, hogy ne essünk túlzásokba.

Ő maga is sokat tesz azért, hogy ne adjon okot az előítéletekre, és pont ezért a belső értékeire, azok fejlesztésére is nagy gondot fordít.

– Ezért is végeztem el az egyetemet. Egyébként nagyon szeretem a különböző nemzeteket, kultúrákat megismerni, az ottani embereket, ízeket – részletezte a szőke Tündérszép, aki minél több alázattal és szorgalommal áll az élethez.

10 millió forint összdíjazású országos szépségversenyünk a megyei és a regionális fordulók után a célegyenesbe fordult. A döntőbe a zsűri és az olvasók szavazatai alapján hazánk 22 legszebb lánya jutott be. Az őszi döntő előtt a nyár végén felkészítő tábor várja a finalistákat a Balatonnál. A lányok felkészülését háziasszony-mentorként az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő segíti, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

