A kecses szegedi lány egészen a Tündérszépek döntőjéig táncolta magát, ahol Csongrád-Csanád megyét képviseli majd hamarosan. Mint mondja,

nem a cél a fontos, hanem az oda vezető út.

Nos, Kálmán Kinga tánclépésekkel és bájos mosollyal az arcán tette meg az utat a döntőig. A 19 éves szépség a balettben, a hiphopban és a moderntáncban is megállja a helyét, de emellett futással és otthoni edzéssel is karban tartja magát. Emellett pedig az egészséges életmód elkötelezett híve: nem fogyaszt cukrot és fehér lisztet, inni pedig leginkább vizet iszik.

− Nagy lehetőség a Tündérszépek, hiszen az önismeretem is fejlődhet tőle. A szüleim, a testvérem és a párom is támogat, és bár féltenek is, tudják, megVan a magamhoz való eszem − mesélte Kinga, aki a táncban azt szereti a legjobban, hogy mind az örömét, mind a bánatát kifejezheti általa.

Kinga a Délmagyarnak elárulta: tánc szakra jár, ötödévre is marad az iskolában, hogy középfokú táncos végzettséget szerezzen. Ezt követően a Magyar Táncművészeti Egyetemre szeretne majd felvételizni, ha pedig ez nem sikerülne, mozgással és egészséges táplálkozással szeretne foglalkozni. Jelenleg a Pick Szeged szurkoló csapatában lehet látni, ő is azok között a lányok között van, akik a meccs közbeni szünetekben rövid koreográfiákkal szórakoztatják a nézőket. Másik kedvelt elfoglaltsága a modellkedés, másfél éve tartozik egy ügynökség kötelékébe.

Vallja: már az is nagy lehetőséget jelent számára, hogy a Tündérszépek döntőjébe bekerült. Abban pedig, hogy ott a legjobb formájában ragyoghasson, remek segítői lesznek neki és a többi döntősnek is: háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.