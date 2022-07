Mravcsik Violetta az idén érettségizett, most pedig már a következő megméretésre készül: Nógrád megyét képviseli a Tündérszépek országos döntőjében, méghozzá az országos közönségszavazatokkal szintén fináléba jutó Pozsgai Florentinával. A 19 éves Violetta a Salgatórján melletti kis faluban, Etesen él egyébként, de vonzza a városi élet is. Mint elárulta, régóta tervezte, hogy elindul szépségversenyünkön, a szülei és testvérei biztatták, hogy nevezzen is.

A legszebb smink, amit egy nő viselhet, az a mosoly

− vallja Violetta ugyanazt, mint Marilyn Monroe. A fiatal lány egyébként a mai napig megünnepli az amerikai díva születésnapját, és úgy véli, hogy bár a 21. században nagyon fontos lett a külső, nem szabad elfelejteni a belső értékeket sem. Ő maga a jószívűséget, a kedvességet, magabiztosságot tartja fontosnak például.

Violetta a Nool.hu-nak a közelmúltban elárulta: szeret a kamerák előtt szerepelni és igyekszik mindig a legújabb divat szerint öltözködni. A jövőben a modellkedés is a tervei között szerepel, így örül, hogy a versenynek köszönhetően ebbe is betekintést nyerhet.

− Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy én képviselhetem Nógrád megyét az országos döntőben. Számomra nagy kihívás ez a megmérettetés, éppen ezért minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Pozitívan állok az országos döntőhöz is – tette hozzá az etesi lány, aki izgatottan várja az országos döntőt, ahol próbál majd nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy mások is megismerhessék az erősségeit, kiemelje az adottságait.

− Minden erőmmel azon leszek, hogy megtartsam a belső harmóniámat is, ami remélem, hogy majd a külsőmön is megmutatkozik. Bízom benne, hogy a többi döntős lánnyal is megtalálom majd a közös nevezőt, jó hangulatban telik az együtt töltött idő és akár még egy életre szóló barátságok is születhetnek – emelte ki a Nógrád megyei finalista.

A lányoknak a döntőben nagyszerű mentorok is segítenek majd, hogy a legjobb formájukat mutathassák meg. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.