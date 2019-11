Woody Allen megállapodott az Amazonnal

A 83 éves rendező azért perelte be a stúdiót, és követelt tőle több mint 68 millió dolláros (19 milliárd forint) kártérítést, mert szerződésük ellenére az Amazon nem forgalmazta az A Rainy Day in New York című filmjét.

A szerződést négy filmre kötötték 2017-ben, de a cég tavaly júniusban egyoldalúan felmondta azt, Allen keresete szerint az ellene szóló zaklatási vádak miatt. A rendezőt évtizedekkel ezelőtt azzal gyanúsították meg, hogy 1992-ben szexuálisan zaklatta nevelt lányát, Dylan Farrow-t. Azonban soha nem emeltek vádat ellene, mert nem találtak rá bizonyítékot. Allen azzal érvelt a Manhattanben benyújtott keresetben, hogy az Amazon a szerződéskötéskor tisztában volt a „25 évvel ezelőtti alaptalan gyanúsításokkal”, mert azok 2014-ben nyilvánosságra kerültek, tehát, erre hivatkozva nem bonthatta volna fel a szerződést. Az Amazon viszont azzal érvelt a szerződés felmondása mellett, hogy Allen becsmérlő megjegyzéseket tett a MeToo mozgalomra, és emiatt a cég úgy gondolta, hogy soha nem fog neki befolyni az eredetileg remélt haszon a szerződésből. Azt nem lehet tudni, hogy a rendező és a cég megállapodása miről szól, csak az ismert, hogy péntek este nyújtották be a kereset megszüntetésére vonatkozó kérelmet a bírósághoz, és az ügyet ismerő meg nem nevezett források úgy nyilatkoztak a Deadline című honlapnak, hogy „végül mindkét fél veszített”.