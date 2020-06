Világsztárok főszereplésével készül James Gray új filmje

Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland, Anne Hathaway és Cate Blanchett főszereplésével készül James Gray új filmje, az Armageddon Time.

A részben önéletrajzi ihletésű film Gray fiatalkorát mutatja be az 1980-as évekbeli New York Queens városrészében, ahol az Ad Astra – Út a csillagokba rendezője egy olyan magániskolába járt, amelynek mások mellett Donald Trump is a diákja volt.

A The Hollywood Reporter című filmes portál értesülései szerint az Armageddon Time forgatókönyvét Gray írta.

Az alkotást a Wild Bunch nevű nemzetközi filmértékesítő cég fogja képviselni az idén virtuális formában jelentkező cannes-i filmvásáron.

A filmet jegyző RT Features produkciós cég részéről Rodrigo Teixeira végzi a produceri munkálatokat.

Borítókép: James Gray amerikai rendező az Ad Astra című filmje bemutatója alkalmából tartott fotózáson a 76. Velencei Filmfesztiválon 2019. augusztus 29-én