Újabb csavar derült ki a Trónok harca utolsó évadáról

Régen volt már 2019 májusa, és szinte el is felejtettük már a Trónok harca utolsó évada körüli zsongást, azonban még most is derülnek ki olyan részletek a befejezésről, amik sokakat meglephetnek – számol be róla a hirado.hu.

Most például Maisie Williams árulta el a The Hollywood Reporternek, hogy eredetileg nem az ő karaktere, Arya Stark ölte volna meg az Éjkirályt, hanem Havas Jon.

Maisie már a harmadik évadban tudta, hogy övé lesz a végső döfés, azonban a Havas Jont alakító Kit Harrington számára csak akkor lett világos, hogy eme hőstettről lecsúszott, amikor megkapta a nyolcadik évadban az epizód szövegkönyvét.

Arya Stark famously killed the Night King in the final season of Game of Thrones. But according to the cast, it wasn’t always going to go that way. https://t.co/uZbpJm4V2u

— Winter is Coming (@WiCnet) September 5, 2020