Új sztárokat jelentett be a Telekom VOLT Fesztivál

Sopronba érkezik többet között a Black Eyed Peas, a Cypress Hill és a Papa Roach is.

Mára teljessé vált a Telekom VOLT Fesztivál nemzetközi programja. Június 26-tól négy napon át várja Sopron a hazai és Európa számos pontjáról érkező vendégeket. Az új nevek között igazi legendák és a legaktuálisabb kedvencek is helyet kaptak: a Black Eyed Peas-től a Papa Roach-on át a Cypress Hill-ig, vagy éppen Martin Solveig-től a Jan Blomqvist & Band-ig.

A sok év után újra színpadra lépő Black Eyed Peas a VOLTot választotta az európai turné egyik kiemelt állomásaként. A mainstream hip-hop talán legmeghatározóbb legendája nemcsak új albumát, hanem a legnagyobb slágereit is magával hozza.

A VOLT nyitónapja egy igazi rockfesztivállá alakult, hiszen a már korábban bejelentett Slipknot elé igazolt a Cypress Hill, a Papa Roach és az Amaranthe, így a Tankcsapda a tervezettől eltérően egy nappal később, Slash előtt mutatja be 30 éves, jubileumi showját. Szintén csütörtökön, újdonságként lép színpadra a hard rock, funk, rap és thrash jellegzetességeit elegyítő Ugly Kid Joe.

Minden bizonnyal teltház várja majd Sopronban az elektro pop egyik legfontosabb és legaktuálisabb európai művelőjét, Jan Blomqvistot, aki teljes zenekarával érkezik a VOLTra. Az elektronikus zenei felhozatalt erősíti még Lost Frequencies és Martin Solveig is. A sok-sok születésnap és jubileum között – sokak örömére – az osztrák Kruder & Dorfmeister páros ugyancsak itt ünnepel, de fellép még a Kollektiv Turmstrasse duó is.

20. születésnapját ünnepli a drum and bass specialistáit tömörítő Bladerunnaz csapata, akik a kezdetek óta fontos szereplői a VOLT programjának. Az ünnepi eseményre DJ Friction és a The Prototypes érkezik Sopronba, miközben ugyanezen a napon a Next Level est keretében Habstrakt lép színpadra.

Végül, de nem utolsó sorban, a legfrissebb hírek szerint visszatér a VOLTra a hazai közönség két nagy kedvence, a Nouvelle Vague és a !DelaDap is.

