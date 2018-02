Trump ügyvédje 130 ezer dollárt fizetett a pornószínésznőnek

Az amerikai elnök magánügyvédje nyilatkozatot adott ki kedd este arról, hogy saját pénzéből 130 ezer dollárt (33 millió forint) fizetett hallgatásáért annak a pornószínésznőnek, akivel állítólag az akkor még csak ingatlanmágnás Donald Trump szexuális kapcsolatot létesített 2006-ban.

A The Wall Street Journal című lap azt állította egy januári cikkében, hogy Michael Cohen ügyvéd 2016 októberében juttatta el Stephanie Cliffordhoz a pénzt abból a célból, hogy a pornóiparban Stormy Daniels néven ismert színésznő ne beszéljen nyilvánosan a viszonyról a választási kampány idején. Cohen most a The New York Times című napilapnak elküldött nyilatkozatban azt állítja, hogy Donald Trump nem térítette meg neki ezt az összeget sem holdingja vagyonából, sem az elnökválasztási kampánya terhére – foglalta össze az MTI.

„A Stephanie Cliffordnak történt kifizetés törvényes tranzakció volt, és nem hozzájárulás a kampányköltségekhez”

– írta az ügyvéd.

Cohen elmondta a lapnak, hogy egy hasonló nyilatkozatot küldött a szövetségi választási bizottságnak is, mert az ügyben panaszt tett a testületnél a Common Cause nevű civil lobbyszervezet. A Common Cause arra kérte a választási bizottságot, hogy vizsgálja ki a 130 ezer dollár eredetét, és állapítsa meg, hogy a tranzakció nem minősül-e közvetett módon fizetett és túlságosan nagy összegű kampányfinanszírozásnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Cohen azt mondta: a panaszban szereplő állításokat nem támasztották alá tényekkel, és jogilag értékelhetetlenek.

Egy héttel a The Wall Street Journal jelentése után az In Touch című folyóirat jelentetett meg egy interjút, amely Clifforddal készült 2011-ben, és amelyben

a színésznő azt állította, hogy szexuális kapcsolata volt Trumppal, miután találkozott vele egy golfversenyen a nevadai Tahoe-tónál.

Ez egy évvel azután történt, hogy Donald Trump elvette harmadik, mostani feleségét, Melaniát, valamint négy hónappal azelőtt, hogy fiuk, Barron megszületett.

Január végén megjelent egy nyilatkozat Stephanie Clifford nevében, és ebben az szerepelt, hogy soha nem volt szexuális kapcsolata Donald Trumppal. Clifford azonban még aznap szerepelt egy tévéműsorban, és úgy tűnt, elhatárolódik a nyilatkozattól. Azt mondta, nem tudja kitől származik, és a rajta szereplő aláírás sem olyan, mint az övé.

A Fehér Ház közleményben határozottan tagadta, hogy Donald Trumpnak és Stephanie Cliffordnak bármikor szexuális kapcsolata lett volna.

Azóta, hogy Trump indult az elnökválasztáson, és azóta is, hogy elnök lett, több nő vádolta meg őt szexuális zaklatással, illetve azzal, hogy fogdosta. Donald Trump minden ilyen vádat tagad.

Borítókép: Stephanie Clifford, művésznevén Stormy Daniels 2016. január 15-én

AFP / Hubert Boesl /DPA