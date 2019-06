Több évtizedes tévhitet cáfolt meg Kevin Costner

A romantikus filmek poszterei manapság már nem olyan átütő erejűek, azonban az 1992-es Több mint testőr plakátja nagy siker volt, annak ellenére is, hogy mint kiderült, a film női főszereplője, Whitney Houston nem is szerepel rajta. A promócióhoz kiválasztott képen az a jelenet látható, amelyen Rachel Marront (Houston) testőre (Costner) az ölében menekíti ki a koncertjén kitört zavargás miatt. Ez azonban csak a látszat – írja a hirado.hu.

Emlékszem én választottam ki a képet, aztán átküldtem a Warner Brosnak, hogy ez legyen a plakát. Annyira hangulatos volt, semmi beállított, profi felvétel” – nyilatkozta Kevin az Entertainment Weeklynek.

Kevin Costner Reveals That Wasn't Even Whitney Houston On The Bodyguard Poster https://t.co/KEYqiU2bn2 pic.twitter.com/FqtuFcQNiM

— Very Celeb (@realVeryCeleb) June 23, 2019