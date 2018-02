Tarolt a Három óriásplakát a Baftán

A Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) című alkotás kapta a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján.

A filmet kilenc díjra jelölték, és ötöt el is hozott a viszonylag megbízható Oscar-előrejelzőnek tekintett BAFTA-rendezvényen. Martin McDonagh forgatókönyvíró és rendező alkotása kapta a legjobb filmnek, a legjobb brit filmnek és a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó elismerést.

Emellett Frances McDormandnek ítélték a legjobb női főszereplő díját, és Sam Rockwell lett a legjobb férfi mellékszereplő.

A legtöbb, 12 jelölést Guillermo del Toro A víz érintése (The Shape of Water) című filmje kapta. Az alkotás stábja végül a legjobb rendezőnek, a legjobb produkciós tervezésnek és a legjobb eredeti filmzenének járó BAFTA-díjért mehetett fel a patinás londoni Royal Albert Hall rendezvényközpont színpadára.

A harmadik nagy BAFTA-reménység, a Winston Churchill háborús éveiről szóló A legsötétebb óra (The Darkest Hour), amelyet kilenc díjra jelöltek, a fődíjak közül a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat kapta. Ezt Gary Oldman vehette át a néhai brit miniszterelnök szerepében nyújtott teljesítményéért.

A legjobb film kategóriájában a Három óriásplakát mellett a Szólíts a neveden! (Call Me By Your Name), A legsötétebb óra, a Dunkirk, és A víz érintése versengett.

A Dennis Villeneuve rendezte, producerként Ridley Scott által jegyzett Szárnyas fejvadász 2049 (Blade Runner 2049) című sci-fi nyolc kategóriában indulhatott a brit filmszakma legrangosabb díjaiért, akárcsak a Christopher Nolan rendezésében készült Dunkirk című háborús dráma.

A Blade Runner 2049-nek végül a legjobb fényképezésért és a legjobb különleges látványhatásokért járó elismerést ítélték, a Dunkirk a legjobb hanghatásért járó BAFTA-kitüntetést kapta.

Taggá választották Ridley Scottot

A vasárnap éjszakába nyúló gálán Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, a brit trón majdani várományosa – aki a filmakadémia elnöki tisztségét is betölti – bejelentette, hogy a legrangosabb elismerést, a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia tagságát Ridley Scott kapja. A BAFTA-tagságról szóló oklevelet Vilmos felkérésére Kenneth Branagh nyújtotta át.

A 80 éves Scott a közönség nagy derültségére köszönőbeszédében azt mondta: gyanúja szerint az elismerés mögött akár az a meggondolás is állhatott, hogy „adjunk már ennek is valamit, mielőtt túl késő”.

A brit filmakadémia korábban olyan neves művészeket emelt tagjai közé, mint Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Anthony Hopkins, Laurence Olivier és Judi Dench.

A vasárnap esti londoni BAFTA-gálán számos világsztár feketébe öltözött a munkahelyi szexuális zaklatások áldozatai iránt tanúsított szolidaritás jegyében. Fekete kosztümben jelent meg mások mellett Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Salma Hayek és Kristin Scott Thomas.

Komoly feltűnést keltett Katalin hercegnő, Vilmos felesége, aki ugyan nem fekete, de csaknem feketés színben játszó sötétzöld ruhát viselt, amelyet fekete öv és fekete kézitáska egészített ki.

A vasárnap esti BAFTA-gála elé időzítve több mint kétszáz brit és ír filmcsillag aláírásával nyílt levél jelent meg a The Observer című baloldali vasárnapi brit lapban, követelve a munkahelyi szexuális zaklatás jelenségének azonnali felszámolását, nemcsak a film világában, hanem a társadalom minden szegmensében. Az aláírók között szerepelt Emma Thompson, Keira Knightley és Emma Watson neve is.

Emma Watson mindemellett egymillió fontot (350 millió forintot) adományozott a szexuális zaklatás elleni fellépés összehangolására létrehozott alapítványnak.