Születésnapját ünnepli Hollywood sármőre

Augusztus 31-én ünnepli 70. születésnapját Richard Gere Golden Globe-díjas amerikai színész.

Philadelphiában született, és egy New York melletti farmon, szigorú metodista szellemben nevelkedett négy testvérével együtt. Korán megmutatkozott zenei tehetsége, az egyetemre sportösztöndíjjal került. Filozófiai tanulmányait félbehagyva két év után zenésznek, majd színésznek állt, de az áhított siker sokáig elkerülte. Végül Londonban futott be a Grease című musical főszerepében, sőt a Young Vic társulatában Shakespeare-t is játszhatott, Amerikába visszatérve pedig meghódította a Broadwayt is.

A filmes karrier kezdete

A sármos Gere nemcsak a nők, hanem a filmproducerek kedvence is lett. Egyik első jelentősebb alakítását a Mennyei napok című szerelmi történetben nyújtotta 1978-ban.

Az áttörést részben John Travoltának köszönheti, aki visszautasította az Amerikai dzsigoló főszerepét,

amely végül nála landolt. Filmbéli ruhatárát Giorgio Armani olasz divatcézár tervezte, aki ezzel meg is találta cége számára a tökéletes reklámarcot az amerikai piacon. Gere a sztárok és a szexszimbólumok sorába emelkedett, de be is skatulyázták a szépfiú szerepébe, amelytől sokáig nem tudott megszabadulni, különösen azután, hogy erre még „rátett egy lapáttal” az 1982-es Garni-zóna (Tiszt és úriember).

A színész a nyolcvanas évek közepén eljátszotta a bibliai Dávid királyt, majd egy harsonást Coppola Gengszterek klubja című filmjében, amelyben zenei tanulmányainak köszönhetően a szólókat is ő játszotta. A fogadtatás a parádés szereposztás ellenére vegyes volt, miként a Nincs irgalom című krimi esetében is. A félsikerek nyomán rövid időre visszavonult,

visszautasította a Die Hard és a Tőzsdecápák főszerepét is.

Inkább spirituális fejlődésére összpontosított,

a buddhizmus hívéül szegődött, humanitárius missziókat vállalt,

az 1993-as Oscar-gálán mondott Kína-ellenes beszédéért néhány évre kitiltották a rendezvényről.

A robbanás

Csak 1990-ben tért vissza, egyszerre két filmmel. A Higgy neki, hisz zsaru című krimi átlagosra sikerült, annál nagyobb sikert aratott viszont

a Micsoda nő! (Pretty Woman), minden idők legjövedelmezőbb romantikus vígjátéka.

Érdekesség, hogy a filmet csak sokadik unszolásra vállalta el, mert semmitmondónak találta az őszülő hajú, de még mindig kisfiús mosolyú milliárdos szerepét, aki a Julia Roberts által megformált prostituáltba szeret bele. A rajongók kikövetelte, jóval halványabb folytatás 1999-ben készült el Oltári nő címmel.

Gere pályafutását a továbbiakban fura kettősség jellemezte:

filmjei vagy taroltak, vagy a felejthető kategóriába kerültek.

A Dermesztő szenvedélyek című thrillerben pszichiátert alakított, a Sommersby című amerikai polgárháborús szerelmi történetben Jodie Foster, a Vágyak vonzásában című romantikus drámában Sharon Stone volt partnere. A Mr. Jones című, hasonló műfajú alkotásban mániákus depressziós beteg, az Artúr király mondakörén alapuló Az első lovagban a gáncstalan Sir Lancelot, a Legbelső félelem című thrillerben egy a tárgyalótermi küzdelmeket és felhajtást imádó arrogáns ügyvéd, a Sakálban egykori IRA-terrorista volt.

Az Ősz New Yorkban című szentimentális szerelmi történetért 2000-ben a legrosszabb alakításért járó Arany Málna-jelölést, két évvel később

a Chicago című musical filmváltozatában a tehetséges ügyvéd megformálásáért Golden Globe-díjat kapott.

A hat Oscar-díjjal kitüntetett alkotás kedvéért

öt hónapig vett naponta többórás táncleckéket,

aminek 2004-ben a Hölgyválasz című romantikus vígjátékban is hasznát vette, ebben társastánc-partnere Jennifer Lopez volt. Az I’m Not There – Bob Dylan életei című filmben a rocklegenda egyik alteregója volt, ezt követte az érzelmes Éjszaka a parton című romantikus dráma. Olyan kiváló rendezőkkel is együtt dolgozott, mint Sidney Lumet (Hatalom) vagy Robert Altman (Dr. T. és a nők).

A 2012-ben forgatott Végzetes hazugságok című pénzügyi thrillerben egy személyben volt becsvágyó nyomozó, férj és szerető apa, alakításáért begyűjtötte negyedik Golden Globe-jelölését. Az Elfelejtett idő című filmdrámában egy New York-i hajléktalant formált meg, majd A jótevőben egy korosodó férfit, aki belekontárkodik elhunyt barátja lányának életébe. Ezt követte a parádés szereposztású Keleti nyugalom – A második Marigold Hotel című vígjáték, amelyben az egzotikus helyen letelepedni vágyó nyugdíjasokat váró szálloda egyik új vendégét formálta meg, a Norman című politikai drámában pedig egy amerikai zsidó üzletembert, akinek élete drámaian megváltozik, amikor barátját Izrael miniszterelnökévé választják.

Magánélet, érdekességek

Gere 1991-ben vette feleségül Cindy Crawford szupermodellt, akitől négy év után vált el. Második felesége a modell és egykori Bond-lány Carey Lowell lett, akitől fia született, ez a házassága 2013-ban ért véget. Harmadik felesége, Alejandra Silva spanyol marketinges 2019 februárjában adott életet a színész második fiának.

Gere az első férfi, aki a Vogue magazin címlapjára került,

1991-ben beszavazták a világ 50 legszebb embere közé,

1999-ben a legszexisebb férfi lett.

Szerepelt a Fiat reklámfilmjében, kikapcsolódásként szívesen zongorázik (a Micsoda nő zongoraszólóját is „bevállalta”), a berlini filmfesztiválon egy jótékonysági gálán John Lennon Imagine című számát adta elő.

Pályafutása során főleg a közönség díjazta, de ez szemmel láthatóan nem zavarja, így is a legnagyobb hollywoodi sztárok egyike. Életművét több nemzetközi filmfesztiválon (San Sebastián, Chicago, Róma, Zürich, Karlovy Vary) ismerték el. Nem felel meg a sztereotípiáknak: nem jár partikra, ideje nagy részét humanitárius tevékenységek kötik le. Sokszor hívja fel a figyelmet Tibetre, közeli barátja a dalai láma, 1997-ben Zarándok címmel jelentette meg Tibetben készített fotóit.